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Леонид Судаленко: Мы, защитники прав человека, остаемся на передовой

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  • 10.12.2018, 18:29
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Леонид Судаленко
Фото: «Радыё Свабода»

Гомельскому правозащитнику вручили в Париже премию «Свобода-Равенство-Братство».

Сегодня в Париже гомельчанин Леонид Судаленко первым из белорусских правозащитников получил правозащитную премию «Свобода – Равенство — Братство» Французской Республики. Премия ежегодно присуждается за вклад в защиту прав человека.

Текст выступления на премии правозащитник выслал сайту Charter97.org. Публикуем его полностью:

- Для меня большая честь присутствовать здесь и получить награду по правам человека Французской Республики!

В своей стране я вместе с коллегами в составе неправительственной ассоциации ведем систематическую работу по защите прав граждан как на национальном, так и международном уровне. Я сотрудничаю с национальным правозащитным центром «Весна», который является членом находящейся в Париже Международной Федерации за права человека.

К большому сожалению, ситуация с правами человека в моей стране долгое время не меняется к лучшему. Я также вынужден констатировать, что моя страна остается единственной в Европе, применяющая смертную казнь.

С большим сожалением констатирую, что моя страна также остается единственной в Европе, граждане которой лишены возможности защищать свои права в Европейском Суде по правам человека.

ООНовская система защиты прав человека полноценно в моей стране не работает - белорусское правительство не признает и не исполняет принимаемые здесь решения по жалобам белорусских граждан.

Сегодня в моей стране продолжаются уголовные репрессии в отношении лидеров независимого профсоюза РЭП, работающие на иностранные СМИ журналисты постоянно преследуются крупными административными санкциями, около полумиллиона людей, потерявших работу правительство облагало налогом и планирует в будущем году взыскивать с ни деньги через оплату коммунальных услуг. Все перечисленное уже приводило и может привести вновь к массовым акциям протеста!

Мы, защитники прав человека, остаемся на передовой этих событий. Мы планируем и дальше продолжать борьбу в своей стране за право каждого на выражение мнения и мирные собрания, которые являются краеугольным камнем любой демократической страны.

Защита прав других людей для меня и моих коллег стала самым важным, самым насыщенным смыслом и делом нашей жизни. Сегодня в юбилей ВДПЧ, я заявляю, что мы намерены продолжать эту работу и далее, работая над реформированием своего государства. Спасибо!

Напомним, что Леонид Судаленко стал лауреатом премии «Хартии-97» за 2017 год в номинации «За личное мужество».


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