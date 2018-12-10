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Роналду: Поздравляю Модрича, но «Золотой мяч» каждый год должен получать я

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  • 10.12.2018, 18:34
  • 1,193
КРИШТИАНУ РОНАЛДУ
ФОТО: GETTY IMAGES

Нападающий «Ювентуса» выразил надежду, что в следующем году он вновь получит «Золотой мяч».

Нападающий «Ювентуса» Криштиану Роналду прокомментировал завоевание «Золотого мяча» Лукой Модричем, передает «Трибуна».

«Я считаю, что должен получать «Золотой мяч» каждый год. Я работаю для этого, но если ты не получаешь его – это не конец света.

Цифры не врут, но я не могу сказать, что стал менее счастлив от того, что не получил его. Я выступаю за один из лучших клубов мира. Неужели вы считаете, что я приду домой и начну плакать?

Поздравляю Модрича, он заслужил. Но в следующем году мы встретимся вновь, и я приложу все усилия, чтобы вновь оказаться на вершине», – заявил Роналду.


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