В Брестском районе хотят провести местный референдум по аккумуляторному заводу 10.12.2018, 19:40

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Жители Бреста и нескольких деревень Брестского района считают, что предприятие угрожает их здоровью.

Жители нескольких деревень Брестского района собирают инициативную группу для проведения местного референдума по вопросу строительства под Брестом аккумуляторного завода, сообщил tut.by правозащитник Роман Кисляк.

Инициативную группу формируют из жителей района. На референдум планируют вынести вопрос строительства под Брестом аккумуляторного завода.

Если инициативную группу зарегистрируют, ее члены смогут собирать подписи, сообщил Роман Кисляк.

«Для инициирования проведения референдума необходимо собрать подписи не менее 10% граждан, обладающих избирательным правом и проживающих на территории Брестского района», — добавил правозащитник.

Аккумуляторный завод строит на промышленной площадке «Аэропорт» в свободной экономической зоне «Брест» ООО «АйПауэр». Жители Бреста и нескольких деревень Брестского района считают, что предприятие угрожает их здоровью. С 25 февраля каждое воскресенье на площадь Ленина в Бресте приходят противники строительства аккумуляторного завода, которые общаются и обмениваются последними новостями о строительстве предприятия.

29 апреля на окраине Бреста, в парке Воинов-интернационалистов, прошел санкционированный властями митинг «Брестчанки против свинца», на который собралось около двух тысяч человек. С тех пор неоднократные попытки противников строительства завода получить разрешение на проведение митинга успехом не увенчались — городские власти не давали добро, мотивируя это тем, что в заявленные даты запланированы другие мероприятия.