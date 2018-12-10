В Беларуси налоговики взялись за Дедов Морозов и Снегурочек 11 10.12.2018, 21:11

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Дед Мороз со Снегурочкой перед тем, как поздравить детей, должны заплатить налоги.

Заработать на новогоднем настроении можно, но перед тем, как отправляться на утренники, вечера или корпоративы, нужно заплатить налоги. Главным образом требование касается тех, кто на платной основе по вызовам родителей будет Дедом Морозом или Снегурочкой, передает «Белсат».

Налоговики напоминают, что для того чтобы поздравлять с праздниками, вести музыкально-развлекательное обслуживание мероприятий, видеографию, выступать тамадой, не требуется регистрации ИП, но необходимо стать на учет в налоговой и уплатить единый налог.

В случае, если налоговая выявит нарушителей, то придется заплатить штраф в пятикратном размере налога.

В Минске ставки единого налога на услуги по поздравлению с праздниками – 92 рубля, фотографирование – 110 рублей, видеографию – 126 рублей.