закрыть
11 декабря 2018, вторник, 13:21
PDA-версия Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите сайт «Хартия-97»
Рубрики

Инфляция не останавливается, цены ежемесячно растут

1
  • 11.12.2018, 12:10

За ноябрь цены выросли на 0,6%.

По информации Белстата, в ноябре потребительские цены выросли в Беларуси на 0,6%, а с начала года – на 4,8%. Правительство впредь надеется, что в этом году цены на продовольствие увеличится не более чем на 6%. Нацбанк считает, что инфляция по итогам года составит около 5,5%, сообщает «Белсат».

В течение ноября, по подсчетам Белстата, цены на товары и услуг выросли следующим образом:

• Продовольственные товары – 1,2 %;

• непродовольственные товары – 0,02 %;

• услуги – подешевели на 0,04%.

В ноябре прошлого года цены выросли на 1,5 %.


популярное за неделю

Мнение

Зря стараетесь, парни в погонах
Зря стараетесь, парни в погонах Ирина Халип
Россия - подопытный кролик Китая
Россия - подопытный кролик Китая Лилия Шевцова
Мышеловка на грани хлопка
Мышеловка на грани хлопка Александр Обухович
Поставить Путина на место за пять шагов
Поставить Путина на место за пять шагов Майкл Карпентер