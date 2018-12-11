Инфляция не останавливается, цены ежемесячно растут 1 11.12.2018, 12:10

За ноябрь цены выросли на 0,6%.

По информации Белстата, в ноябре потребительские цены выросли в Беларуси на 0,6%, а с начала года – на 4,8%. Правительство впредь надеется, что в этом году цены на продовольствие увеличится не более чем на 6%. Нацбанк считает, что инфляция по итогам года составит около 5,5%, сообщает «Белсат».

В течение ноября, по подсчетам Белстата, цены на товары и услуг выросли следующим образом:

• Продовольственные товары – 1,2 %;

• непродовольственные товары – 0,02 %;

• услуги – подешевели на 0,04%.

В ноябре прошлого года цены выросли на 1,5 %.