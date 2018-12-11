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В Малайзии открылся ресторан в парящих санях Санта-Клауса

  • 11.12.2018, 14:46

Необычное заведение работает на высоте 45 м над землей в столичном Куала-Лумпур.

Ресторан «Санта в небесах» в тропической Малайзии стал вторым в «рождественской линейке» бельгийской компании Dinner in The Sky: первый недавно появился в самой Бельгии, сообщает «Вокруг Света».

Планируется, что он будет принимать гостей до начала января.

Первый ресторан компании Dinner in The Sky был открыт в Бельгии в 2006 году. Он представляет собой нечто среднее между заведением общественного питания и захватывающим аттракционом: здесь можно пообедать на высоте 50 метров над землей. За необычным столом может разместиться 22 человека, которых обслуживают три повара, официанты и конферансье. Длина стола составляет 9 метров, ширина — 5 метров, вес — 6 тонн. Все присутствующие на платформе пристегнуты специальными ремнями, гарантирующими полную безопасность посещения.

Платформа поднимается на высоту с помощью башенного крана. Ресторан передвижной: его можно заказать в любой город мира. В то же время многие мировые компании приобрели лецензию Dinner in The Sky на открытие подобных заведений у себя в городе.


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