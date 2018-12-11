Видеофакт: Жестокая драка учащихся минского колледжа декоративного искусства 2 11.12.2018, 16:33

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В администрации колледжа отказались комментировать ситуацию.

Вечером 10 декабря двое студентов Минского профессионально-технического колледжа декоративно-прикладного искусства имени Н.А.Кедышко стали выяснять отношения в курилке. Драка завершилась жестким финалом, пишет nn.by.

Видео в своем телеграмм-канале опубликовал блогер Максим Пушкин. Один из студентов упал в грязь и потерял сознание, у него начались судороги.

Вызвали скорую, но в больницу парня забирать не стали. Медицинскую помощь оказали в медпункте колледжа. После оказания медпомощи потерпевшему первокурснику Дмитрию Т., его отпустили.

«Всё с Дмитрием нормально. Я приехала, забрала его из колледжа. Ничего страшного: ссадина, гематома да и всё, — рассказала Елена, мать пострадавшего парня. — Сходили с Димой к врачу, тот тоже сказал, что всё в порядке».

Пацярпелы хлопец, фота з сацсетак

Видео, где ее сын лежит в грязи, женщина не видела. Но уверена, что все нормально.

«Причин драки сын мне не раскрыл: сказал, ой, мама, не вникай. Но я считаю, что чего-то такого не произошло. Ребята молодые, случается. В милицию мы обращаться не планируем.

Если бы там было что-то серьезное… А так мы ничего раздувать не будем. Такой у них возраст, гормоны играют, чуть тронь — начинают кулаками махать», — считает мать Дмитрия.

Журналисты связались с потерпевшим, но он не захотел разговаривать.

«Со мной все нормально. Я не хочу никак комментировать эту тему. Наказания для того, с кем дрался, тоже не хочу», — сказал Дмитрий.

Кірыл Г. Фота з сацсетак

Ударил Дмитрия 16-летний Кирилл Г., также первокурсник.

Ожидают ли Кирилла проблемы в колледже после этой истории, пока неизвестно. В администрации колледжа отказались комментировать ситуацию.