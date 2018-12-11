Как союзник России выбрал Европу 2 11.12.2018, 17:13

3,446

На выборах в Нацсобрание армянский народ проголосовал за проевропейские силы.

Досрочные выборы в Национальное собрание Армении, состоявшиеся в прошедшее воскресенье, завершились полной победой демократических сил. Проходной барьер в парламент преодолел блок "Мой шаг", возглавляемый и. о. премьер-министра страны Николом Пашиняном, а также дружественные блоку партии "Процветающая Армения" и "Просвещенная Армения". При этом "Мой шаг" набрал более 70% голосов поддержки, пишет segodnya.ua.

Окончательная победа революционных проевропейских политических сил в Армении дает повод задаться вопросом, получит ли Украина в лице Армении нового надежного союзника. Либо же это государство, как и раньше, будет вынуждено находиться в фарватере России, а взаимоотношения с нашей страной будет строить с оглядкой на Москву – как это практиковалось раньше.

Есть у революции конец

Важность прошедших выборов в Армении трудно переоценить. Вкратце напомним хронологию событий.

Весной нынешнего года в Армении развернулись массовые акции протеста против избрания премьер-министром страны экс-президента Сержа Саргсяна. Саргсян два срока руководил Арменией в качестве главы государства, в последние годы правления провел конституционную реформу, по которой Армения стала парламентской республикой. 9 апреля президентские полномочия Саргсяна подошли к концу, а уже 17-го Национальное собрание Армении избрало его премьер-министром. Народ вышел на улицу.

Лидером протесов стал депутат Нацсобрания, лидер оппозиционной фракции "Елк" Никол Пашинян. Под давлением массовых акций Саргсян ушел в отставку. 8 мая Никола Пашинян был избран премьер-министром Армении. При этом в парламенте большинство сохраняли за собой силы, представляющие старую власть, в частности Республиканская партия.

Чтобы получить необходимую для осуществления реформ поддержку Нацсобрания, Пашинян инициировал досрочные выборы в парламент.

Возможно, зная, какими результатами закончатся эти выборы, Республиканская партия и партия "Дашнакцутюн", имевшие стабильное большинство в Нацсобрании, сделали бы все, чтобы выборы не состоялись. Впрочем, в таком случае Пашинян снова мог призвать на помощь улицу. Его авторитет сегодня в стране (как и показали результаты воскресного голосования) огромен.

"Это великая победа бархатной революции, демократии. Армянский народ фактически сейчас заявил о своей европейскости, о желании строить демократическое европейское государство. Многие армяне считают, что только когда новый парламент утвердит Пашиняна премьером, закончится демократическая революция. Потому что раньше это все равно был пока что революционный процесс. Сейчас революция подходит к завершению. Приходит время настоящих перемен, реформ, преобразований", – рассказал сайту "Сегодня" украинский художник и публицист армянского происхождения Борис Егиазарян.

Действительно, только с поддержкой парламента Никол Пашинян, позиционирующийся как проевропейский демократичный политик, может в полной мере реализовать реформы, которые от него ожидает народ.

"Демократия еще не победила"

Впрочем, на этом пути Пашиняна ждет множество трудностей и соблазнов, предупреждают эксперты.

"Я бы не спешил сейчас говорить о полной победе демократии в Армении, – высказал свое мнение сайту "Сегодня" политолог Владимир Фесенко. – В первую очередь это победа Пашиняна. А станет ли она победой демократии, может показать только время".

По мнению политолога, во всех постсоветских государствах (и Армения – не исключение) проблемой является слабость гражданских и государственных институтов. Что, в свою очередь, приводит к рискам авторитарной деформации.

"История с Саакашвили показала, что он победил как демократ, а проиграл позже как человек, которого многие грузины упрекали в авторитаризме. И это привело к его поражению на выборах. Поэтому Пашиняну и армянскому обществу еще придется давать ответ, привела ли нынешняя победа демократов к победе демократии. Время покажет, насколько эффективными будут реформы, как будут складываться отношения Пашиняна с партнерами и союзниками. Опыт подсказывает, что при такой безоговорочной победе всегда возникают соблазны пренебрежения мнением других, в том числе соратников", – отмечает Владимир Фесенко.

Россия как угроза

Еще одной угрозой демократии в Армении и евроустремлениям новой власти является серьезная геополитическая зависимость страны от России. При кажущемся сходстве положения в Украине 2014 года и Армении 2018-го ситуация в двух странах отличается кардинально. В первую очередь тем, что у Армении, в отличие от Украины, фактически нет выбора, дружить с Россией или нет. Не в последнюю очередь усилиями Москвы для Еревана была создана ситуация, когда Россия является, по сути, единственным реальным защитником Армении от соседей.

"Проблема в зависимости Армении от России, – отмечает Владимир Фесенко. – Не только и не столько экономическая, сколько геополитическая. Армения находится в тисках между Азербайджаном и Турцией. И Пашинян будет вынужден действовать в этих рамках".

По мнению политолога, новая власть, в силу сложившихся обстоятельств, вынуждена будет маневрировать.

"Пашинян и его союзники будут находиться в двойственной ситуации. Как демократы они, конечно, скорее, ближе к Европе. Но они понимают реальное положение дел, потому не будут ссориться с Россией. Эта двойственность будет создавать рамку и противоречия в политическом поведении и действиях Пашиняна. Он будет стараться дистанцироваться шаг за шагом от России, сближаться с Европой. Но очень осторожно. Потому что очень многое зависит от его гибкости. Если, не дай Бог, у него будут ошибки, то Россия может помочь своим союзникам в Армении убрать его из власти", – говорит Владимир Фесенко.

Борис Егиазарян также считает, что новая демократическая власть в Армении будет действовать в отношениях с Россией осторожно. Но при этом твердо и последовательно строить отношения на основе национальных интересов.

"Никол Пашинян всегда заявлял так: никогда и ни за что мы не будем портить отношения с Россией. Но как народ Армении, так и премьер ставят вопрос, что они должны пересматриваться. Должны быть построены на взаимоуважении. Что касается взаимоотношений с другими странами, то здесь также заявляется: они должны строиться, исходя не из интересов России, как было раньше, а из интересов Армении", – отмечает Борис Егиазарян.

Собеседник также отметил, что новые власти Армении осознают, какие опасности может нести разрыв с Россией.

"Россия вооружила Азербайджан на семь миллиардов долларов, поставила современнейшее оружие. И пугает, что не будет возражать или допустит нападение Азербайджана на Армению, если Армения не будет идти в фарватере Москвы. Есть такой элемент шантажа. Но армяне говорят, что смогут себя защитить и построить государство европейского типа. Армения свои заявления делает осторожно, но уверенно", – говорит Борис Егиазарян.

Пора наводить мосты?

Таким образом, несмотря на победу проевропейски настроенных демократов в Армении, вряд ли в ближайшее время стоит ожидать ухода Еревана из орбиты Москвы. Армения останется членом Евразийского союза и военно-политического блока ОДКБ. Как при этом будут складываться отношения проевпропейской Армении с проевропейской Украиной, мнения экспертов разделились.

"Я пока не ожидаю никаких принципиальных изменений во взаимоотношениях Украины и Армении по одной простой причине: слишком Армения зависит от России. Думаю, в ближайшем будущем Пашинян вряд ли пойдет на какие-то радикальные изменения. Хотя со временем он постарается строить более независимую от России политику", – отмечает Владимир Фесенко.

Борис Егиазарян в свою очередь считает, что именно сейчас Украина и Армения имеют все шансы улучшить взаимоотношения.

"Отношения Украины и Армении испортились в 2008 году, когда президент Кочарян заявил, что не допустит в стране оранжевых революций, и утопил народный протест в крови, – рассказывает Борис Егиазарян. – Еще до революции в Армении звучали мнения, что Украина – потенциально мощное европейское государство, что не нужно зацикливаться на России, а надо строить отношения с Украиной. Сейчас, после революции, стоит вопрос возрождения добрых взаимоотношений".