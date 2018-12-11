Власти Британии пригрозили ликвидировать компании российского банкира 1 11.12.2018, 18:36

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Дмитрий Ананьев

У компаний Дмитрия Ананьева возникли проблемы.

Власти Великобритании готовы ликвидировать подконтрольные покинувшему Россию банкиру Дмитрию Ананьеву компании Antracite Investment Limited и Urgula Platinum Limited. 11 декабря в британском корпоративном реестре Companies House были опубликованы уведомления о возможном принудительном исключении из него обеих компаний в связи с отсутствием у властей сведений о ведении ими деятельности. Первым внимание на обновление реестра обратил портал «Открытые медиа», сообщает РБК.

Из материалов Companies House следует, что и Antracite Investment, и Urgula Platinum контролирует Дмитрий Ананьев, доля которого в капитале каждой из компаний составляет 75% (до 23 января 2018 года три четверти Antracite Investment контролировал его брат Алексей Ананьев).

В соответствии с законом о компаниях (Companies Act 2006), Регистрационная палата Великобритании, если у нее есть основания считать, что та или иная компания не ведет никакой деятельности, имеет право направить той запрос, а, не получив ответа, уведомить, что через два месяца, если ситуация не изменится, та будет исключена из реестра.

В опубликованных 11 декабря уведомлениях Antracite Investment и Urgula Platinum установлен именно этот срок. По его истечении обе компании могут быть исключены из реестра и закрыты. В этом случае все активы этих структур будут признаны бесхозным имуществом (bona vacantia) и отойдут государству.

Ранее сообщалось, что Antracite Investment и Urgula Platinum стали соответчиками по иску, который предъявили к Дмитрию и Алексею Ананьевым клиенты Промсвяьзбанка (ПСБ), держатели кредитных нот (CLN) компании Peters International (Cayman) Limited. Эти бумаги не находились на балансе ПСБ, но выпускались под гарантии компаний Promsvyaz Capital B.V. и Peters International Investment N.V., конечными бенефициарами которых были Ананьевы. В январе по CLN был допущен первый технический дефолт, а в апреле — второй, после чего часть инвесторов обратилась в суд. Всего клиенты Промсвязьбанка требуют с Ананьевых €16,4 млн и $26,8 млн.