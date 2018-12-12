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Могерини назвала главные приоритеты внешней политики ЕС

  • 12.12.2018, 9:27
Федерика Могерини

Евросоюз будет расширяться.

Основными международными приоритетами внешней политики Евросоюза является ситуация в Украине, а также на Балканах и в Средиземноморском регионе.

Об этом на заседании в Европарламенте 11 декабря заявила верховный представитель ЕС по вопросам внешней политики и политики безопасности Федерика Могерини, ее выступление транслировал сайт Европарламента, передает gordonua.com.

"Прежде всего это Западные Балканы. Могу только согласиться со всем, что было сказано относительно необходимости сближения Балкан с Европейским союзом. Мы должны работать, не покладая рук, с нашими друзьями из Приштины и Белграда, чтобы они пришли к полному согласию с целью нормализовать свои отношения, открыв тем самым путь ко вступлению в ЕС", – заявила Могерини.

В этом контексте она также упомянула о Македонию.

Украину политик назвала вторым приоритетом, но пообещала высказаться о евроинтеграционных перспективах Украины позже.

"Третий приоритет, о котором я хотела бы сказать сегодня, – это конфликты в районе Средиземноморья", – сказала Могерини.

Она акцентировала внимание на Сирии, Йемене, Ливии и израильско-палестинском конфликте.


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