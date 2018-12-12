«Желтые жилеты» и вмешательство извне: подливают ли бензин в огонь? 5 12.12.2018, 9:59

2,157

ФОто: RFI

Французская разведка проводит проверку.

На фоне протестов «желтых жилетов» французские власти начали проверку в связи с возможным внешним вмешательством и попытками манипуляций в соцсетях. Эксперты в области кибербезопасности констатируют подозрительную онлайн-активность, особенно в твиттере, которым сами «желтые жилеты» почти не пользуются, пишет rfi.fr.

Генсекретариат национальной обороны Франции (SGDSN) начал проверку возможных попыток подогреть протестную активность и радикализировать движение «желтых жилетов» через соцсети. Особые подозрения у властей вызвали «аккаунты, открытые две недели назад, откуда отправляют по сотне сообщений в день», пишет Le Monde со ссылкой на свои источники.

Наблюдатели констатируют, что в твиттере в последние дни действительно появилось множество страниц, рьяно интересующихся темой «желтых жилетов». Замечают и другую тенденцию: ряд аккаунтов в твиттере, открытых за рубежом, передают много фейков о «жилетах», изображая Францию на грани революции или гражданской войны.

Французский специалист по кибербезопасности Батист Робер проанализировал более 250 тысяч твитов на английском языке, посвященных движению «желтых жилетов». И пришел к выводу, что их авторы — это настоящая сборная солянка. Здесь и сторонники Трампа, и сторонники Брекзита, и проиранские, и пророссийские активисты, и турецкие «breaking news». Движение «желтых жилетов» притягивает «националистов и любителей теорий заговора всех мастей», — делает вывод Батист Робер. Этот независимый аналитик не нашел подтверждения тому, что эта онлайн-активность скоординирована и организована из одного центра.

Очевидно, этот вопрос самым пристальным образом изучают специалисты французской разведки, — говорит в интервью RFI другой эксперт в области кибербезопасности Николя Арпажьян. Он отмечает, что ряд технических «улик» может описать «явление, которое на первый взгляд может показаться туманным и разрозненным, но в реальности может быть структурированным и взаимосвязанным, наподобие конспирологических сайтов».

Специалист называет довольно удивительным тот факт, что «подозрительные» аккаунты активны в основном в твиттере, которым сами «желтые жилеты» почти не пользуются. Фейсбук во Франции намного более «народная»соцсеть, именно там сформировалось «жилетное» движение.

«Твиттер-пространство во Франции занято лидерами мнений — журналистами, парламентариями, политиками, профессорами. Создается впечатление, что хотят повлиять именно на их мнение, нежели чем на взгляды широкой публики, которая в основном в фейсбуке. То есть цель не в том, чтобы убедить рабочих, фермеров или дальнобойщиков присоединиться к протестам. На мой взгляд, цель этой манипуляции информацией — скорее элиты. Это „кривое зеркало“, которое ставят перед людьми, которые занимаются анализом этой ситуации», — говорит Николя Арпажьян.

Впрочем, эксперт сомневается в реальной эффективности этой кампании. Он считает, что она скорее укрепляет существующие мнения, чем переубеждает «лидеров мнений». Иными словами, не выходит из маргинальных групп в твиттере, не достигая своей цели и не набирая большой аудитории. Николя Арпажьян склонен считать, что этими методами пользуются и для общего «загрязнения» общественной дискуссии — чтобы придать ей хаотичности и беспорядочности.

«Желтые жилеты» и Россия

Французские власти высказываются очень осторожно относительно возможных действующих лиц или государств, которые стоят за кампанией в соцсетях. До завершения проверки они отказываются от комментариев на этот счет. (Хотя глава французского МИД Жан-Ив Ле Дриан уже попросил Дональда Трампа не вмешиваться во внутренние дела Франции в ответ на очередной твит американского президента о «желтых жилетах»).

Тем временем ряд экспертов и СМИ сразу же обратили внимание на возможное вмешательство России во французские дела, Москва поспешила это опровергнуть.

Bloomberg пишет, что «желтые жилеты» попали в поле зрения 600 твиттер-аккаунтов, «продвигающих позиции Кремля». Агентство ссылается на Альянс по защите демократии, входящий в состав «Германского фонда Маршалла США», который в России объявили нежелательной организаций. По данным Альянса, на этих прокремлевских страницах в твиттере сейчас активно репостят сообщения российских государственных СМИ (например, RT и Sputnik), которые очень пристально следят за акциями «желтых жилетов», не изменяя своей линии.

Британская The Times со ссылкой на американскую компанию в области кибербезопасности New Knowledge в свою очередь написала, что сотни «связанных с Москвой» аккаунтов пытаются «раздуть» уличные протесты. На этих страницах рассказывают о полицейском насилии на акциях во Франции, при этом публикуют снимки, не имеющие ничего общего с «желтыми жилетами».

Один из основателей New Knowledge Райан Фокс утверждает, что «российские аккаунты пытаются радикализировать напряженность во Франции» — также, как и в США во время президентских выборов 2016 года. Впрочем, руководство Facebook и Twitter утверждает, что не зафиксировали ничего подобного по форме и по масштабу в последние дни.

Райан Фокс полагает, что Россия «пристроилась» к движению, которое раскололо Францию и пытается еще больше подогреть противостояние. При этом «нет ни одного доказательства того, что Россия стоит за организацией движения („желтых жилетов“)», — подчеркивает представитель New Knowledge. Кстати, у этого движения вовсе нет единого организационного центра и нет переговорщиков. Как говорит бывший премьер-министр Франции, это еще больше осложняет ситуацию. (Балладюр — один из авторов знаменитых Гренельских соглашений с профсоюзами, знаменовавших собой конец майских протестов 1968 года).

Бывший главный специалист по безопасности в Facebook Алекс Стэймос тоже подчеркивает, что российские тролли часто «прячутся» за вполне правомерными общественными движениями, как, например, #BlackLivesMatter, что не отнимает у этих движений легитимности. Он обозначает и другие риски: «Метадискуссия вокруг российской активности делает всю работу за русских, вносит раскол и еще больше усиливает их влияние». Стэймос покинул Facebook как раз из-за недостатка прозрачности в связи с российской кампанией во время президентских выборов в США в 2016 году.

Флаг ДНР на Елисейских полях

Говоря о возможном иностранном вмешательстве, невозможно обойти стороной и флаг так называемой «Донецкой народной республики», появившийся на Елисейских полях на акции «желтых жилетов». Это фото разошлось по социальным сетям, в первую очередь в русскоязычных и украиноязычных аккаунтах. Как отмечает французская исследовательница Сесиль Вессье, флаг ДНР на главной парижской авеню развернули Фабрис Сорлен и Ксавье Моро, которые фигурируют в ее книге «Сети Кремля во Франции».

Украинские спецслужбы полагают, что кураторами Сорлена и Моро являются ФСБ и ГРУ. По данным властей Украины, господин Моро 17 лет жил в России и получил российское гражданство в 2013 году. На его имя в России зарегистрированы как минимум две компании. Он фигурирует в недавнем сюжете «России 1». В желтом жилете на Елисейских полях Ксавье Моро рассказывает о тяготах и нуждах французов, которым не хватает денег на бензин.Что же касается его соратника Фабриса Сорлена, это член аналитического центра «Кахтеон» российского политика Константина Малофеева.