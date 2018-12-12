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Die Welt: Это удостоверение открывало агенту КГБ Путину двери в «Штази»

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  • 12.12.2018, 13:02
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Глава Кремля мог руководить в ГДР собственной сетью агентов.

"Когда речь заходила о "друзьях", "штазисты" мысленно становились по стойке смирно - вплоть до высшего офицерского состава спецслужбы ГДР. Ведь "друзьями", - пишет немецкое издание Die Welt, (перевод - inopressa.ru), - почтительно называли советских товарищей из КГБ (и ГРУ, военной спецслужбы Красной армии) - то есть тех, кто в 1947 году создал организацию, на основе которой было образовано Министерство госбезопасности ГДР, и практически по собственному усмотрению на протяжении более четырех десятилетий управлял тайной полицией диктатуры СЕПГ (Социалистическая единая партия Германии - Прим. ред.)".

Обнаруженное в архиве отделения "Штази" в Дрездене удостоверение на имя Владимира Путина помогало ему беспрепятственно посещать подразделения спецслужбы, пояснил руководитель дрезденского отдела по работе с архивами "Штази" Конрад Фельбер.

"Например, и для того, чтобы поесть в столовых Министерства госбезопасности. Удостоверение, добавляет Фельбер, "не означает автоматически, что Путин работал на "Штази", - передает издание.

Существовало даже официальное распоряжение о предоставлении офицерам представительства КГБ в МГБ ГДР удостоверений "Штази", позволявших им посещать служебные помещения министерства. Об этом свидетельствует 5-я статья протокола, подписанного 29 марта 1978 года министром госбезопасности ГДР Эрихом Мильке и главой КГБ Юрием Андроповым, указывает автор статьи Свен Феликс Келлерхофф.

Однако, пишет Келлерхофф, в чем именно заключалась работа Путина в Дрездене, неясно по сей день. "Некоторые сохранившиеся фрагменты документов и две служебные награды говорят о том, что его роль была более значимой, чем предполагало его звание и формальная функция. (...) Об этом свидетельствует письмо Путина генерал-майору Хорсту Бему, начальнику Дрезденского управления "Штази", от сентября 1989 года. В нем он просил "оказать действенную поддержку" в деле, детали которого не раскрываются. Так младшие по званию агенты не писали", - замечает журналист.

Советские коллеги, повествует автор, действовали в ГДР по своему усмотрению, а "шпион, работавший "на друзей", чаще всего был для МГБ неприкасаемым". "Существуют косвенные доказательства (но не более того), что Путин мог руководить в ГДР собственной сетью агентов", - говорится в статье.

Путин, продолжает Келлерхофф, однозначно был свидетелем захвата протестующими гражданами ГДР в начале декабря 1989 года зданий "Штази" в Дрездене и расположенного неподалеку представительства КГБ. Тогда, по его собственным словам, 37-летний Путин схитрил и "солгал, что является всего лишь переводчиком, хотя на самом деле на тот момент он был по меньшей мере заместителем начальника подразделения".

"Обнаруженное теперь удостоверение "Штази" напоминает о том, что Путин был не просто представителем господствовавшей власти СССР, а жестким и, разумеется, ни перед чем не останавливавшимся разведчиком, - отмечает Келлерхофф. - "Другом", которого боялись его коллеги по МГБ. Тем, кто мог себе позволить беспрепятственно пойти в расположенное в нескольких метрах от его места службы районное управление "Штази", чтобы встретиться там с кем-нибудь или просто поесть".


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