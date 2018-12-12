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Эрдоган объявил о скором наступлении турецкой армии в Сирии

  • 12.12.2018, 14:57
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Операция должна начаться в ближайшие дни.

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в ходе выступления перед представителями национальных военно-промышленных компаний заявил, что через несколько дней армия начнет военную операцию в Сирии к востоку от реки Евфрат, сообщает издание Daily Sabah, пишет РБК.

По словам Эрдогана, целью операции будет разгром террористических формирований. Глава турецкого государства подчеркнул, что целью операции ни в коем случае не будут американские военнослужащие, которые находятся на востоке Сирии.

Восточный берег реки Евфрат контролируется курдскими формированиями YPG, которые совместно с международной коалицией воевали в провинциях Ракка, Эль-Хасака и Дейр-эз-Зор с боевиками «Исламского государства» (запрещенная в России террористическая организация).

В Анкаре YPG считают террористической организацией, связанной с Рабочей партией Курдистана. Последняя с 1984 года боролась за отделение от Турции юго-восточных провинций, населенных курдами, и создание там независимого государства.


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