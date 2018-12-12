А вот почему? 4 Виктор Горбачев

12.12.2018, 15:49

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Может, наша власть на молоке для своих граждан мзду имеет…

Интересно. Задумался. И правда, почему?

Ну, вот смотрите. Стоимость молока в наших магазинах сегодня:

Беларусь - 1 литр - 1 рубль 17 копеек.

Польша - 1 руль 12 копеек (или 1,99 злотых)

Россия - 1 рубль 07 копеек (или 33,25 российских рублей).

Цифры указаны верно и на сегодня.

Понятно, можно поискать и найти дороже, а может и дешевле. Попытайтесь. Особенно у нас дешевле найти.

Вот, и ЗП там разные. Приводить не буду. Про нашу все знаете. Выше средней температуры. И вот странно. Мы столько много молока поставляет на экспорт в Россию, а оно там дешевле чем у нас? Ну, с Польшей понятно. Капиталисты и буржуи проклятые. И вообще - это польская фальшыука. Но вот мы же поставляем в Россию столько молока, что прям молочные реки туда льются. И что же, у себя в цене выше, чем у них?

А может? Прям страшно подумать то! Может, наша власть на своих гражданах мзду имеет, а соседям все лучшее и дешевле? Может, мы для властей "коровы" дойные без конца и края?

Ой беда-беда!

А вот, все-таки, почему?

Виктор Горбачев, «Фейсбук»