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Елка мечты: программисты предлагают украшать по формуле

  • 12.12.2018, 17:18

Онлайн-калькулятор подсчитает идеальное количество новогодних игрушек.

Британская компания Admiral создала онлайн-калькулятор Bauble Calculator для подсчета идеального количества новогодних игрушек и длинны гирлянды для елки, пишет «Вокруг света».

В Bauble Calculator нужно ввести четыре параметра: высоту елки, ее форму, размер игрушек и их желаемую плотность на дереве.

Например, для полутораметровой пышной сосны со средней плотностью заполнения понадобится 43 больших или 74 маленьких игрушки и 8 метров гирлянды.


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