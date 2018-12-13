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Парламент Британии проголосовал за доверие Терезе Мэй

  • 13.12.2018, 8:05
ТЕРЕЗА МЭЙ
Фото: AP

Результат голосования встретили аплодисментами.

Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй завоевала вотум доверия в британском парламенте у своих однопартийцев и останется на посту главы правительства. В поддержку Мэй проголосовали 200 парламентариев, против -117, перевес составил 83 голоса. Об этом сообщает BBC.

Результат голосования встретили аплодисментами.

Произошедшее сегодня означает, что Мэй остается премьер-министром страны и застрахована на год от следующего вотума недоверия.

Голосование было инициировано 48 депутатами, недовольными политикой Мэй относительно Brexit.

10 декабря Мэй в срочном порядке созвала кабинет министров, на котором обсуждалось голосование по Brexit.

В конце ноября в ЕС заговорили об отмене Brexit и о проведении второго референдума. Незадолго до этого несколько британских министров из-за выхода страны из ЕС даже подали в отставку. Позже в Евросуде начались обсуждения по остановке Brexit: согласно статье 50 Лиссабонского договора за Британией оставалось право в одностороннем порядке остановить выход из ЕС.

Также сообщалось, что недавно Мэй не ответила прямо на вопрос о существовании у нее плана "В" на случай провала ее соглашения с парламентом. Она уточнила, что британские парламентарии могут проголосовать за ее соглашение о выходе из ЕС, выйти из сообщества без соглашения или вообще отказаться от Brexit.


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