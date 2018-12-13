Жители Будапешта вышли на протест из-за изменений в трудовом кодексе 2 13.12.2018, 12:14

Фото: MTI

Участники акции блокировали здание правящей партии.

В Будапеште в среду вечером сотни людей собрались перед парламентом, чтобы выразить протест против утвержденных депутатами изменений в трудовом кодексе.

Об этом сообщает Daily News Hungary.

Парламент Венгрии проголосовал за продление срока, в течение которого работодатели могут учитывать сверхурочную работу с целью расчета заработной платы и выходных дней, с 12 месяцев до 3 лет, а также поднял максимальный лимит для ежегодной сверхурочной работы с 250 до 400 часов.

Протестующие, многие из которых скандировали "правительство - в отставку", прошли от здания парламента до моста Маргарет, а затем направились в штаб-квартиру правящей партии "Фидес".

Двое демонстрантов забрались на балкон, а другие попытались проникнуть в здание. Демонстрация у "Фидес" закончилась в 19:00, но участники вернулись к парламенту. К 21:00 толпа заполнила площадь перед зданием, а в полицейских начали бросать различные предметы.

Полиция Будапешта заявила, что демонстранты провоцировали правоохранителей, бросая в них яйца, банки с пивом и шумовые гранаты. Полиция применила слезоточивый газ для разгона демонстрантов.