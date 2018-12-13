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Ученые назвали самую полезную диету для женщин

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  • 13.12.2018, 14:02
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Специалисты провели эксперимент с 25 тысячами участниц, который длился 12 лет.

Красоту и здоровье женщины могут получить с помощью средиземноморской диеты. Ученые из Гарвардской медицинской школы назвали ее лучшей для женщин, пишет orthodox.od.ua.

С помощью этой диеты у дам снижается риск сердечно-сосудистых недугов. Специалисты провели эксперимент с 25 тысячами участниц, который длился 12 лет. Во время исследования выяснилось, что средиземноморская диета оказывает неоценимое влияние на женский организм. Врачи настоятельно рекомендуют девушкам во время первого приема пищи употреблять яичницу с овощами, в которую допускается добавлять курятину и рыбу.

Днем нужно включить в рацион печеный картофель, вермишель из твердых сортов пшеницы, бобовые. В течение суток разрешается делать перекусы.

Их основу должны составлять овощи и фрукты. Благодаря таким нехитрым методам женщина получит стройную фигуру и здоровье. Медики советуют регулярно придерживаться данной диеты и тогда не нужно будет обращаться за помощью в больницу из-за жалоб на сердце.


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