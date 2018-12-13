Анджей Дуда вручил медали 100-летия восстановления независимости Польши 13.12.2018, 14:03

АНДЖЕЙ ДУДА

ФОТО: AGENCJA GAZETA

Награды удостоились 28 человек.

Президент Польши Анджей Дуда вручил Медали 100-летия восстановления независимости. Награды удостоились 28 человек, в том числе ветераны, ученые, деятели искусства и спортсмены, в частности полярный исследователь Марек Каминьский, актриса Станислава Целиньская и замдиректора Института национальной памяти Кшиштоф Швагшик, сообщает «Радио Польша».

Во ходе церемонии в Президентском дворце Анджей Дуда выразил удовлетворение, что медали присуждаются такому большому количеству людей.

«Я очень рад, что сегодня могу наградить новыми или лучше сказать вновь учрежденными Медалями независимости представителей столь разных сфер жизни, творчества, культуры, науки, спорта, а также борьбы за свободную и суверенную Польшу», - сказал Анджей Дуда.

Медаль 100-летия восстановления независимости была учреждена президентом Польши в мае этого года. Награда будет присуждаться в течение трех лет, то есть в период празднования юбилея независимости.