закрыть
13 декабря 2018, четверг, 16:13
PDA-версия Прислать новость Архив новостей
be ru en
Спасибо вам
Рубрики

По требованию властей в Минске отменили концерт российской группы IC3PEAK

  • 13.12.2018, 15:42

Группа активно критикует правительство России.

Кажется, до Беларуси из России дошла волна запретов концертов различных групп и исполнителей (в первую очередь рэперов). В Минске запретили сегодня выступить российской электронной группе IC3PEAK. Об этом в своём telegram-канале сообщил руководитель международной правозащитной группы «Агора» Павел Чиков, пишет kyky.org.

По словам Павла, запретить концерт в клубе «Брюгге» потребовали сотрудники отдела идеологии Центрального района Минска и Мингорисполкома. «За спинами идеологических работников маячат зеленые мундиры офицеров КГБ Беларуси. Атмосферное погружение в Советский Союз», − пишет правозащитник. Он добавил, что группа уже ищет адвоката в Минске.

В клубе «Брюгге» информацию подтвердили tut.by и отметили, что формальная причина отмены концерта Мингорисполкомом − несоответствие количества проданных билетов с заявленными. Так, вместо 150 квитков их разлетелось 450.

Экспериментальная электронная группа IC3PEAK стала «неудобной» для правительства из-за своих песен с критикой руководства России − конечно, в первую очередь речь идёт об их главном хите «Смерти Больше Нет».


популярное за неделю

Мнение

Сильные люди
Сильные люди Наталья Радина
Старый декрет с новым бантиком
Старый декрет с новым бантиком Владимир Халип
Нам бы свой островок успеть построить
Нам бы свой островок успеть построить Аркадий Бабченко
Мы, защитники прав человека, остаемся на передовой
Мы, защитники прав человека, остаемся на передовой Леонид Судаленко