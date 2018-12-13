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Тариф «тунеядческий»

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  • Янка Грыль
  • 13.12.2018, 17:36
  • 2,106
Фото: bortnikau.livejournal.com

Как и в прошлый раз, больших денег власти не соберут, но людей разозлят гарантированно.

Главный ньюсмейкер декабря - министр труда и социальной защиты, ключевая цифра месяца - 500 тыс. С 1 декабря в Беларуси заработала база данных о трудоспособных гражданах, не занятых в экономике. С первого же дня в базе оказалось полмиллиона граждан РБ.

ЧК по борьбе с тунеядцами и подогреву воды

Что же сказала по этому поводу Ирина Костевич 2 декабря в эфире БТ? Во-первых, то же, что говорилось и раньше - всех сосчитают: «База данных на 1 декабря сформирована, запущена в эксплуатацию. Она включает сведения об около 500 тыс. человек, более детальную информацию в разрезе областей мы получим позже». Во-вторых, уточнила: в базу вносятся ФИО, дата и год рождения, идентификационный номер, регистрация по месту жительства предположительных тунеядцев. В-третьих, пересказала размещенную на сайте Минтруда и соцзащиты инструкцию «Декрет N3 «О содействии занятости населения»: как узнать, отнесен ли гражданин к не занятым в экономике».

Вот с инструкции и начнем. Итак, специально для граждан, сомневающихся в собственном тунеядстве: «С 1 декабря работает электронная услуга по получению информации о том, есть ли ты в базе данных. Для этого нужно либо получить ЭЦП (электронную цифровую подпись), это платная услуга. Либо получить специальный идентификационный инструмент - пароль и логин, что можно сделать бесплатно в службе «Одно окно». Затем - добро пожаловать на Единый портал электронных услуг: посещаем личный кабинет с помощью ЭЦП либо логина и пароля, заказываем услугу проверки, есть ли ты в базе.

ТАРИФ «ТУНЕЯДЧЕСКИЙ»

Казалось бы, вот она, реализация давней мечты просвещенного бюрократа: гражданин сам регистрируется и делится персональными данными; платит, если его нет в базе (за услугу); платит, если он есть в базе (за тунеядство) и т.п., а кому он платит - не видно. Цифровизация! Потенциально в этой сложносочиненной схеме можно сделать платным вообще каждое звено. Но и тут наши чиновники остаются верны себе: даже услуги дистанционного доступа к базе требуют топ-топ ножками в присутственное место, предварительной записи и т.п. Белорусская цифровизация - это попытка оцифровать очередь в райисполкоме, а не ликвидировать ее. Поэтому граждане пойдут интересоваться, не тунеядцы ли они, офлайн - в местные комиссии по содействию занятости.

А если ошибка? Если вы работаете, но почему-то очутились в базе? Во избежание разночтений цитируем БелТА: «Если человек ошибочно включен в базу, он может прийти в комиссию или отправить письмо (в т.ч. электронное) с документами, подтверждающими занятость [какими? - прим.]. Информация будет рассмотрена, а человек может затем вновь проверить, остался ли он в базе либо был из нее исключен». Жертва бюрократической ошибки мало того, что должна сама поползти на поклон в комиссию, но и дважды заказать все ту же услугу? Не проще ли было обложить всех - и безработных тунеядцев, и пока еще работающих недотунеядцев?

Оздоровить белорусский рынок труда начальство намерено посредством карательной калькуляции подогрева воды в жировках: «В середине февраля люди начнут получать жировки. Человек, который попадет в списки на полное возмещение услуг, на обратной стороне жировки увидит информацию о том, что подогрев воды на него распространяется по полной стоимости». Дальше встает вопрос, как быть, если ты не тунеядец, а водичку в жировке тебе подогрели и сосчитали по полной? Опять топ-топ в комиссию - искать правды?

Любая мера административно-бюрократического характера (включая репрессивные) эффективно работает тогда, когда ее механизм прост и четко прописан как для исполнителя, так и для объекта правоприменения. Если посылать за цифровой подписью платно и пешком, а человека при работе, но с тунеядческим тарифом в жировке гонять в комиссию, ничего, кроме административного и социального бурления нечистот, не получится.

С точки зрения госуправления механизм реализации декрета N1 - ловушка. Как называется орган, на который все замыкается? Постоянно действующая комиссия по содействию занятости населения. Кто должен содействовать занятости населения в нормальном государстве? Служба занятости, Минтруда и т.п. Если они не содействуют, то зачем они? Когда вообще возникает нужда в чрезвычайных комиссиях (ЧК)? Правильно, при гражданской войне. В нормальном правовом государстве содействие занятости осуществляется без чрезвычайщины.

ДАРМОЕДСКАЯ АРИФМЕТИКА

Само заявление о том, что в базе уже полмиллиона - довольно чувствительное идеологическое поражение власти. Потому что и год назад их было столько же, а то и меньше.

Вспомним март 2017г., разбор полетов по правоприменению декрета N3 Лукашенко. Основная претензия тогда звучала так: «От балды направили примерно 500 тыс. «писем счастья»... У вас там должны быть эти списки бездельников, которых надо заставить работать. А честных людей не надо было трогать вообще». Правильно Александр Григорьевич рассуждал тогда, прагматично: незачем увеличивать социальную базу протестов. И в этом смысле логичным механизмом проведения работы над ошибками было бы сначала получить «списки бездельников», т.е. наладить реальный, а не фиктивный учет занятых в экономике, а потом уже калькулировать репрессивный тариф на подогрев воды.

Обратим внимание на общую цифру: 500 тыс. Полтора года назад речь шла примерно о 470 тыс. получателей «писем счастья» при официальной безработице в 39,9 тыс. человек. Сейчас при полумиллионе в базе мы имеем официально зарегистрированную безработицу 14,3 тыс. И эта самая тунеядческая половинка миллиона, на минуточку, составляет 11,5% официально занятой в экономике РБ рабочей силы.

По данным Белстата, в экономике РБ в октябре 2018г. было занято 4341,8 тыс. чел. Уровень официально зарегистрированной безработицы на начало октября составил 0,3%, или, в абсолютных цифрах, 14,3 тыс. чел. Уровень безработицы по методологии МОТ (белорусские СМИ называют ее «фактической») в III квартале 2018г. оценивается в 4,7% численности рабочей силы.

Вспомним, что говорили в январе 2018г., в момент подписания декрета N1, официальные лица. Вот, пожалуйста, председатель комиссии по труду и соцвопросам ПП НС Тамара Красовская: «Это совершенно новый документ и не нужно его сравнивать с декретом N3. Новый декрет идеологически выверен, направлен на предоставление права трудоустройства граждан. Он не должен вызвать негативной реакции в обществе». Смысл нового документа был в том, чтобы по возможности обелить рынок труда и срубить с этого, как и положено крепким хозяйственникам, копеечку, избегнув социальных конфликтов, аналогичных тунеядческим бунтам февраля-марта 2017г.

Что получается с «идеологически выверенным» декретом N1? 500 тыс. вместо 470 тыс.; иди и сам доказывай комиссии, что не тунеядец; сверка часов по февральской жировке. Реально при редактировании декрета просто отказались от дармоедско-тунеядческой риторики и скинули ответственность на места. В остальном идеологическая выверенность документа оказывается пшиком: в отношении граждан у государства действует презумпция виновности, зато собственной цифири (почему-то очень редко соответствующей наблюдаемой реальности) власть истово верит.

Будем справедливы если не ко всей государственной машине, то хотя бы к Минтруда и соцзащиты и его главе Костевич. Министр и ее подчиненные действительно проделали очень большую работу - например, по составлению списка исключений. Но о чем говорит сам список исключений? О том, что правило как-то не так сформулировано. Правило, в котором чересчур много исключений, никогда не работает. Иначе говоря, законодательство в области труда и соцобеспечения не отражает реалий.

К занятому в экономике РБ населению будут относить жен дипломатов, военнослужащих и молодых специалистов, распределенных в местность, где нет возможности трудоустроиться, учредителей предприятий, состоящих на диспансерном учете и ухаживающих за ними и т.п.

Из размытости критериев и умозрительности статданных и вырастает чрезвычайный характер белорусской борьбы с тунеядцами. Официально заявлено, что родина может освободить граждан от оплаты ЖКУ по тунеядческим или, как их называют чиновники и журналисты, «экономически обоснованным» расценкам. Причины разнообразны: причинение вреда жизни, здоровью, имуществу в результате стихийных бедствий, катастроф, пожаров и иных чрезвычайных ситуаций, обстоятельств непреодолимой силы и т.п.

Самая распространенная - «трудная жизненная ситуация». Есть определение трудной жизненной ситуации в законодательстве РБ? Нет. Поэтому все будет решать комиссия по содействию занятости. Этого, собственно, Костевич не скрывала еще в ноябре: «Кто подпадает под действие декрета N3 и будет платить за ЖКУ по полному тарифу, решают постоянно действующие комиссии в регионах».

ТРУДОВЫЕ РЕЗЕРВЫ

Как и положено главе Минтруда и соцзащиты, Ирина Костевич смотрит на состояние отечественного кадрового рынка крайне оптимистично: замедлились темпы сокращения занятых в экономике, снижается уровень безработицы и т.п. Хотя говорит министр при этом странные вещи: «Конкурентоспособность безработного на рынке труда определяется его уровнем образования».

Справедливость этого утверждения легко проверить простейшим кейсом: допустим, работал астрофизик в обсерватории при университете. Обсерваторию закрыли, безработного астрофизика переобучили в соответствии с имеющимися вакансиями - на ассенизатора. Стал ли астрофизик, превратившийся в говночиста, конкурентоспособнее на рынке? Конъюнктура последнего ведь тоже меняется довольно быстро. Хорошо зная наше государство, нетрудно предположить, что после успеха с переобучением отдельно взятого астрофизика в ассенизатора оно сразу перепрофилирует и университет - скажем, в какую-нибудь Национальную фитингово-дренажную академию, готовящую специалистов по специальностям «ассенизация» и «канализация» (вспомните, сколько десятилетий длилось перепроизводство юристов и экономистов). В результате экс-астрофизик из нашего кейса опять потеряет работу по новой, куда более звездной специальности говночиста.

Похвально, что государство спустя четверть века после официального признания наличия в РБ безработицы всерьез задумалось о переподготовке кадров. «Мы ввели оценочный показатель, или индикатор, - переобучать не менее 50% под заказ нанимателя... Это очень важно, т.к. положительно и для нанимателя, и для соискателя. Приобретая профессию, человек будет уверен, что получит работу. Уже на 2019г., думаю, мы эту планку поднимем до 60% под заказ нанимателя. Это гарантированное рабочее место для человека, который проходит обучение или повышает квалификацию», - сообщила Костевич БТ. Вопрос в том, кто этот наниматель, каковы создаваемые им вакансии и на какие специальности переобучают остальные 40-50%.

По данным Минтруда и соцзащиты, в РБ работают 146 постоянно действующих комиссий по координации работы по содействию занятости. За август, сентябрь, октябрь 2018г. в них обратилось около 5 тыс. человек, причем 70% - за помощью в трудоустройстве. Трудоустроено около 2 тыс. человек. За 10 месяцев 2018г. за содействием в трудоустройстве обратилось 170 тыс., 74% нашли работу. Переобучено за 10 месяцев 2018г. 6 тыс.

Зафиксируем этот очевидный позитив и сопоставим с итоговой цифрой: обратилось в комиссии 170 тыс., но в базе тунеядцев все равно около 500 тыс., 6 тыс. прошедших переподготовку - это чуть более 1% от полумиллиона. Таким образом, переоценивать успехи антитунеядческих «чрезвычаек» и обычных центров занятости явно не стоит.

Министр справедливо констатировала переток рабочей силы из среднего и крупного бизнеса в малый и самозанятость. Увы, такие рабочие места гораздо больше зависят от конъюнктуры, поэтому не исключено, что следующая смена места работы с неизбежным переобучением не за горами.

Общереспубликанский банк вакансий в интернете, содержащий, по словам Костевич, 80 тыс. вакансий, тоже ощутимо меньше полумиллиона включенных в базу и, как вы уже догадались, требует от соискателя регистрации. Что касается самой базы, то она, по словам министра, «всего лишь позволяет увидеть, что происходит на рынке труда, и причины того, почему человек в трудоспособном возрасте оказался без работы». Стоп, стоп... Раз это просто глубокий мониторинг рынка труда, то зачем вам повышенные тарифы на подогрев воды?

ФИГУРЫ УМОЛЧАНИЯ

Все, наверное, заметили, что в официальных выступлениях по поводу тунеядческой базы данных есть одна фигура умолчания - трудовая миграция. Потому что астрофизик из приведенного выше кейса, скорее всего, переобучаться не будет, а сразу уедет в США или Западную Европу. Ассенизатор из того же кейса, если его квалификация достаточно высока, рванет вслед за астрофизиком - в Россию или Польшу.

С Россией более или менее понятно: часть работающих там белорусов информирует власти о своем пребывании и исполняет обязательства перед бюджетом если не по белорусскому законодательству, то по российскому. Впрочем, и значительная часть фигурантов тунеядческой базы находится там.

В 2016г. МВД РФ поставило на миграционный учет 346 тыс. граждан РБ, в 2017г. - 394449. Вид на жительство белорусы в РФ не оформляют в силу норм договора между РБ и РФ.

Другая значительная часть мигрантов-тунеядцев тусуется в ЕС, обнародовавшем в этом году очень волнительную для властей РБ статистику. Анализируя последнюю, стоит помнить: длительное пребывание и работа в ЕС в отличие от РФ сопряжены с получением вида на жительство.

По данным Eurostat, в 2013-17 гг. в ЕС из РБ въехало 321266 чел.: в 2013г. - 76,8 тыс., в 2014г - 80,4 тыс., в 2015г. - 82 тыс., в 2016г. - 29,3 тыс., в 2017г. - 51,8 тыс. Наибольшее количество белорусов (42 тыс.) осело в Польше. Свыше половины выехавших в 2017г. - трудовые мигранты, порядка 3 тыс. покинули родину по обстоятельствам семейного характера (в основном, вероятно, брак), около 2 тыс. отправились учиться.

Оценки теневой экономики РБ всегда колебались от 10% с небольшим (Белстат) до 30-35% (частные исследовательские компании), и мы смело можем предположить, что от 50 до 150 тыс. фигурантов тунеядческой базы зарабатывают на хлеб насущный в теневом секторе. Причем, как показывает опыт 2015-17гг., в основном это малый бизнес, не выдерживающий налогового бремени в сочетании с вымыванием оборотных средств. Выход из тени для этой категории граждан равнозначен потере рабочего места.

Перечислим до кучи и остальные категории: 1) собственно тунеядцы (видимо, речь идет о нескольких десятках тысяч); 2) люди в «трудных жизненных ситуациях» (комиссия разберется!); 3) жертвы бюрократических ошибок (комиссия уже разобралась, но опять разберется).

Самая большая загадка в этом сюжете, длящемся уже лет пять, - то, что власть раз за разом зачем-то саму себя превращает в эдакую Всебелорусскую Чрезвычайную комиссию по борьбе с тунеядцами и подогреву воды. Как и в прошлый раз, больших денег она не соберет, но людей разозлит гарантированно. Будут ли протесты? Для ответа на этот вопрос можно снова процитировать Костевич: «Это решат постоянно действующие комиссии в регионах». Как комиссии сработают, так тунеядцы и отреагируют.

Янка Грыль, «БелГазета»


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