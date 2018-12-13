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НАТО поставит Украине защищенные средства связи

  • 13.12.2018, 21:34

Об этом заявил генсек НАТО Йенс Столтенберг.

В этом месяце НАТО начнет поставки защищенных средств связи для украинских военных, заявил генеральный секретарь этой организации Йенс Столтенберг президенту Украины Петру Порошенко на встрече в четверг. Встреча была посвящена обострению конфликта между Киевом и Москвой, передает «Голос Америки».

«Я сказал президенту Порошенко, что к концу этого года я поставлю защищенные средства связи для вооруженных сил Украины», - заявил Столтенберг. Эти поставки будут осуществлены в рамках обещанных союзниками 40 миллионов евро для укрепления обороноспособности Украины.

Столтенберг выразил уважение к тому, что он назвал «спокойствием и сдержанностью» Украины во время кризиса, и подтвердил поддержку военным альянсом стремления бывших советских республик присоединиться к НАТО. Москва выступает категорически против вступления в НАТО бывших республик СССР.

Москва игнорирует международные призывы вернуть три украинских корабля, захваченных в прошлом месяце в Керченском проливе, который контролирует доступ к Азовскому морю в районе Крыма, который Россия аннексировала в 2014 году.

Порошенко в четверг заявил, что абсолютным приоритетом его страны является возвращение захваченных военных моряков. Лидеры ЕС обсудят ситуацию вокруг противостояния Украины и России за ужином на саммите Евросоюза позднее в четверг.


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