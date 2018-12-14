Эра милосердия 4 Ирина Халип

14.12.2018, 9:42

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Ирина Халип

Этот мир не погибнет – его спасем мы с вами.

В моей жизни есть два средства массовой информации, к которым я имею отношение: Хартия’97 и российская «Новая газета». Люблю их и горжусь, что являюсь частью команды. Они совершенно разные, но нынешней осенью произошло невероятное совпадение: в один и тот же день, 3 сентября, когда социальные сети снова, как каждый год, выдавали парафразы на тему «я календарь перевернул…», оба издания обратились к читателям с просьбой о поддержке.

«Новая» объявила старт кампании «Стань со-участником». Хартия подробно рассказала о своей финансовой ситуации и призвала к тому же. И «Новая», и Хартия – лучшие, каждая в своей стране, а это значит, что проблемы у них одни и те же. Свободное слово, независимая журналистика, борьба с пропагандой не нужны никому, кроме читателей. Государства борются и со словом, и персонально с его носителями, а те, кто этим государствам будто бы и противостоит, все же предпочитают поддерживать не пороховые бочки, которые неизвестно о чем напишут и не известно до чего доберутся в поисках правды, а умеренные, респектабельные и предсказуемые медиа, которые утверждают, что они «над схваткой».

В эти три месяца я не задавала Наташе Радиной вопросов о том, как идет сбор пожертвований. Ну зачем обсуждать это по телефону или скайпу, зачем товарищу майору облегчать работу? Вот приеду на Новый год в Варшаву, там и поговорим. Но Наташа два дня назад сама публично ответила на вопрос. В своей редакторской колонке она рассказала, что за три месяца Хартия собрала около 15 тысяч евро пожертвований, и пусть эта сумма не сможет разрешить все имеющиеся проблемы, но обеспечит зарплатой двух журналистов почти на год. А в «Новой газете» только за первый день кампании ежемесячное пожертвование оформили 1357 человек.

Конечно, тролли обеих стран наивно думали, что получили ценную информацию, которую можно использовать. Не сомневаюсь, что на гэбэшных сайтах уже вовсю рассуждают о том, что Радина уехала в Монако и выкупила золотой унитаз Януковича, чтобы подарить его издателю «Новой» Дмитрию Муратову на день рождения. Но тролли останутся ничтожествами, а читатели – героями.

Сегодняшний мир, держащийся на волоске, спасают не правительства, а волонтеры. Это волонтеры обеспечивают украинскую армию и помогают семьям белорусских политзаключенных, это волонтеры везут в детские дома и хосписы то, на что у государства нет денег, это волонтеры спасают больных детей, голодных стариков, бездомных животных, это волонтеры издают книги и ставят спектакли. Все лучшее на нашей планете сегодня – результат волонтерских проектов. В том числе и независимые медиа тоталитарных государств.

Захочет ли потенциальный рекламодатель размещать рекламу в «Новой газете», в коридорах которой висит шесть портретов убитых журналистов? Нет. Шесть убитых за четверть века – это, конечно, рекорд Гиннесса, но лучше выбрать что-нибудь поспокойнее, без столь трагической истории. Да и не хочется, чтобы реклама соседствовала со статьями о пытках и убийствах. Захочет ли потенциальный рекламодатель размещать рекламу на Хартии, которая была разгромлена на родине (в буквальном смысле - сапогами) и изгнана прочь, и чей основатель Олег Бебенин был подло убит? Нет, конечно, - во всяком случае, не сейчас, не при этой власти, и вообще она заблокирована, так что до целевой аудитории длинный и кривой путь получается. Вот и выходит, что, кроме читателей, некого просить, некому доверять, не от кого ждать помощи.

Кстати, сами читатели – и Хартии, и «Новой» - неоднократно предлагали: оформляйте платную интернет-подписку, берите самые важные статьи «под замок». Но свободное слово на то и свободное, что доступно всем, независимо от кошелька и оформленных подписок. Иногда, наоборот, хочется оформить подписку, чтобы не видеть и не слышать всего, что происходит. Заткнуть уши, спрятаться под одеяло и сказать «я в домике». Но не получается. Приходится со страхом вылезать из-под одеяла, ожидая худшего. И тут на помощь приходит Хартия: дружище, все не так плохо, мы сможем, ты не один.

Конечно, не один. Мы вместе. Одиночество – это не про нас. Ты помнишь, как отвез игрушки в дом ребенка? А ты помнишь, как перечислил двадцатку с зарплаты больной девочке, которую отказалось лечить государство? А ты еще не забыла, как подобрала уличного щенка? А как вышел на митинг тунеядцев, потому что сил нет терпеть издевательства, помнишь? А как неуверенно, потому что впервые, ткнул курсором в строчку «поддержи charter97.org»?

Этот мир никогда не погибнет. Его спасем мы с вами - наивные рейнджеры с игрушечными мечами, для кого-то в смешные в своем сопереживании. Волонтеры планеты Земля.

Ирина Халип, специально для Charter97.org