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Неизвестные забрали Дмитрия Полиенко из его квартиры

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  • 14.12.2018, 10:58
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(обновляется) Активиста доставили в суд Заводского района Минска.

Провокации против Дмитрия Полиенко продолжаются. Примерно полчаса назад активиста забрали из его квартиры неизвестные люди, сообщает телеграм-канал «Баста».

Дмитирия Полиенко доставили в суд Заводского района Минска.

Напомним, что вчера утром Дмитрия Полиенко задержали в отделении милиции на улице Ангарской в Минске, куда вызвали ранее. Активиста доставили в РОВД Заводского района Минска и намеревались везти в суд, но через четыре часа выпустили на свободу без разъяснения причин задержания.

Дмитрий Полиенко вышел на свободу 24 октября и должен был почти ежедневно появляться в Заводском РОВД, чтобы слушать лекции, которые касались трудоустройства. Несколько раз экс-политзаключенный пришел на лекции, а затем отказался это делать принципиально.

В своем обращении в прокуратуру активист указал, что действия сотрудников милиции незаконны, никто не имеет права принуждать его к работе. Ежедневные вызовы на лекции - это также необоснованный контроль и нарушение прав и свобод.

«Не прошел и первый суд, как дали повестку на второй, - сообщил Дмитрий в социальных сетях. - Я уже говорил о своем отношении к этим лекциям и о том, почему я на них не хожу и не собираюсь впредь ходить. Я не собираюсь плясать под дудку тех, кто меня бросил за решетку и не собираюсь быть у них на удочке».

Дмитрий Полиенко добавил, что протоколы на него составлен по статье 23.4 («неповиновение законному требованию сотрудника милиции»).


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