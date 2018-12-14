В выходные установится зимняя морозная погода 3 14.12.2018, 13:16

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Завтра ожидается небольшой снег.

В выходные преобладающее влияние на погоду в нашей стране будет оказывать периферия холодного скандинавского антициклона. Как сообщает tut.by Белгидромет, ожидается зимний характер погоды.

В субботу, 15 декабря, местами по стране пройдет небольшой снег. На отдельных участках дорог гололедица. Температура воздуха в течение суток по республике составит 0…–6 °С.

В воскресенье без существенных осадков, лишь утром и днем по западу страны, где скажется влияние атмосферного фронта, пройдет кратковременный снег. На отдельных участках дорог гололедица. Температура воздуха минимальная ночью в основном составит −3…9 °С, по востоку республики при прояснениях воздух охладится до –11 °С, максимальная температура днем — −1…7 °С.

17 декабря ночью в западных, а днем и в центральных районах страны кратковременный снег, слабая метель. На отдельных участках дорог гололедица. Температура воздуха в течение суток в основном составит −3…10 °С, лишь ночью по востоку при прояснениях воздух охладится до −12…15 °С, днем в западных районах страны максимальная температура — 0…–2 °С.