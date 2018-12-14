Андрей Санников: Путин проигрывает по всем направлениям 14 14.12.2018, 17:31

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Фото: Коммерсант

Какие планы у Кремля?

Вчера в Бресте премьер-министр России Дмитрий Медведев предложил ввести в Беларуси российский рубль, единую таможню, суд и счетную палату. Прокомментировать заявление премьера РФ сайт Charter97.org попросил лидера гражданской кампании «Европейская Беларусь» Андрея Санникова:

- В общем-то, это достаточно серьезное заявление и его следует серьезно рассматривать. Заявление Медведева говорит о том, что Россия продолжает свою политику подчинения Беларуси вплоть до возможной инкорпорации. Именно поэтому звучат заявления об интеграции, «союзном государстве» и так далее. Стоит отметить, что до такой ситуации страну довел Лукашенко. Отсутствие экономических, политических, социальных реформ в стране, а также продолжение политики удержания власти делает Беларусь достаточно легкой добычей для Кремля.

- Сегодня Лукашенко отвечал на вопросы российских журналистов и убедительного ответа с его стороны на предложение Медведева не было. Он сказал, что нужно выполнять давно подписанный договор о «союзном государстве». Означает ли это, что он будет двигаться в том же направлении? Как могут, по вашему мнению, развиваться события дальше?

- То, что сегодня произошло - показательно. Это свидетельствует даже не о глупости, а о каком-то безрассудстве нынешней власти. В попытке защититься от Кремля, Лукашенко обратился к кремлевским журналистам. Это показательно, потому что он продолжает удушение прессы - независимые СМИ в Беларуси практически исчезли, а провластная пресса работает только в режиме пропаганды, и диктатор сам понимает, что это никак не является его защитой. Это инструмент для оболванивания населения, который уже даже в этом плане не работает. Поэтому такая абсурдная ситуация. Это отчаянная попытка защититься, которая ни к чему не приведет, а создаст больше опасности для независимости Беларуси.

Планы Кремля серьезны. Особенно сейчас, когда Путин проигрывает по всем направлениям. Он принимает абсолютно неэффективные решения, которые загоняют Россию еще в большую мировую изоляцию. Ему нужны хоть какие-то победы.

Российский правитель откладывал в долгий ящик отношения с Беларусью и персональные отношения с Лукашенко, но он постарается решить все это в следующем году. Это грозит как самому Лукашенко, так и представляет угрозу независимости Беларуси.

- Что в связи с этим должны делать люди, которым небезразлична судьба Беларуси?

- Нужно понимать, что происходит. Нужно требовать от властей выполнения международных обязательств, защиты суверенитета, чего можно достичь только через проведение свободных выборов, когда все силы Беларуси объединятся для защиты независимости. Тогда достаточно быстро можно будет преодолеть и политический, и экономический кризис.

- Мы с вами говорили о линии Беларусь — Россия. Как этот сигнал следует читать представителям стран Запада и как реагировать?

- Нужно наконец-то признать банкротство своей политики в отношении Беларуси. Причем не только в отношении Беларуси, но и в отношении всех авторитарных и диктаторских режимов. Невозможно ничего достичь через укрепление отношений с диктаторами и авторитарными режимами. Только поддержка в странах демократических преобразований и сил, которые выступают за эти преобразования, может принести результат. В том числе, в плане международной европейской безопасности.

Следует признать, что ничего Европа и Запад не достигнут с помощью Лукашенко. Никакого заслона кремлевской политики на своих границах они не создадут. Они создадут еще большую напряженность и опасность у своих границ. Понятно, что ситуация в нашей стране их не особо волнует, но их беспокоит собственная безопасность и собственная граница. На это они и должны обращать внимание.