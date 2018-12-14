Кремль балансирует на лезвии ножа 2 14.12.2018, 18:01

2,498

Дмитрий Орешкин

Запад будет отвечать все более жестко.

Палата представителей Конгресса США одобрила две резолюции. Одна из них содержит призыв ввести санкции против проекта "Северный поток-2", а другая – осуждает агрессию России в Керченском проливе. За комментарием о том, какими могут быть дальнейшие шаги США и Запада в целом на этих направлениях, "Апостроф" обратился к российскому политологу Дмитрию Орешкину.

- Мне кажется, эта история вокруг "Северного потока-2" только развивается. Если она будет реализована – а есть основания так думать, потому что вероятная новая будущая канцлер Германии (речь идет об Аннегрет Крамп-Карренбауэр, ставшей главой ХДС, правящей партии Германии, - прим.), по-видимому, намерена занять более жесткую позицию относительно газового экспорта из России – конечно, это будет большая удача для Украины. Потому что Россия будет вынуждена обеспечивать свой транзит через Украину. "Северный поток-1" не обладает необходимыми пропускными способностями. Если Россия хочет удовлетворять потребности Европы (а она очень хочет, потому что это один из главнейших источников ее доходов), так или иначе придется поставлять газ через Украину.

Еще одно последствие состоит в еще большем остервенении кремлевского руководства. Оно всю эту ситуацию воспринимает как охоту на затравленного зверя, которым себя считает. Прикинуть, что все это – следствие тех стратегических ошибок, которые были допущены начиная примерно с 2006 года, после Мюнхенской речи, в Кремле, естественно, не могут, пока там во главе угла находится Владимир Путин.

Я сильно опасаюсь, что санкции против "Северного потока-2" вызовут ответную реакцию Кремля. А реагировать он может только одним способом: бряцать оружием. Но это может привести к тому, что где-нибудь когда-нибудь оружие выстрелит.

Думаю, скоро достроить "Северный поток-2" вряд ли удастся. Мне кажется, эта история будет продолжаться еще несколько лет.

США не имеют каких-то особых экономических интересов в России, и они, во-первых, смелее принимают резолюции и, во-вторых используют их как подвешенный дамоклов меч для достижения других – в основном, геостратегических, интересов, касающихся России. Например, реализация или нереализация санкций против России за ее действия в Керченском проливе будет зависеть от уступчивости России, например, по поводу Северной Кореи. Ни для кого не секрет, что северокорейский режим снабжают соляркой из Владивостока, вопреки подписанным Россией обязательствам соблюдать режим санкций.

Так что я не думаю, что сама по себе Керченская история ляжет каким-то дополнительным санкционным грузом на российскую экономику. Но ведь международная политика формируется не из каждого конкретного поступка, а из груза накопившихся действий. Со стороны России за последние лет десять было совершено слишком много слишком глупых и преступных действий, чтобы их можно было просто "забыть" и придерживаться девиза business as usual.

Так или иначе, эта стратегия, которую избрал Владимир Путин, ведет ко все большему обострению ситуации.

Есть идея запугать Европу балансированием на лезвии ножа, потому что Европа – "буржуазная, трусливая", а мы – крутые и не боимся попасть в рай. Поэтому, я думаю, что продолжением этой истории будет дальнейшее нагнетание военной обстановки, дальнейшие попытки выдавить Украину из Азовского моря. У Владимира Путина никакой другой стратегии, кроме эскалации, нет и быть не может. Поэтому он будет становится все более опасным, для Украины в первую очередь. По-видимому, и Запад будет отвечать все более жестко, потому что накопилось...