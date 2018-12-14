Затор на МКАД: водитель фуры во избежание аварии едва не вылетел в кювет 1 14.12.2018, 18:35

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Фото: onliner.by

Полуприцеп развернуло поперек проезжей части.

Читатель Onliner сообщил о ДТП, которое случилось сегодня на внутреннем кольце МКАД в районе съезда на улицу Лейтенанта Кижеватова. В аварию попал автопоезд. Он едва не вылетел в кювет — кабина даже частично там оказалась. А полуприцеп развернуло поперек проезжей части. При этом грузовик развернут навстречу транспортному потоку.

По данным сервиса «Яндекс.Карты», в настоящее время на внутреннем кольце МКАД образовался затор от улицы Уборевича до улицы Кижеватова.

В ГАИ Минска сообщили, что ДТП, по всей видимости, не случилось.

— Водитель грузового авто утверждает, что в момент, когда он двигался по внутреннему кольцу МКАД в сторону улицы Кижеватова, легковой автомобиль начал осуществлять перестроение в его полосу. Чтобы избежать столкновения, водитель грузовика съехал с проезжей части, — рассказали в Госавтоинспекции.

В настоящее время сотрудники ОГАИ Октябрьского РУВД Минска организуют мероприятия, направленные на извлечение автопоезда: он застрял.

— Пострадавших нет, нет и видимых механических повреждений у транспортных средств, — добавили в ГАИ.

В городе 8-балльные пробки, кроме участка МКАД, движение осложнено на площади Ванеева, а также в центральной части столицы: на проспекте Независимости, улицах Немиге, Янки Купалы, Свердлова.