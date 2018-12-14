Российские Ту-160 покинули Венесуэлу 5 14.12.2018, 18:39

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Россия завершила «разбазаривание госсредств».

Самолеты ВКС России покинули Венесуэлу, сообщил министр обороны страны Владимир Падрино Лопес в Twitter.

«Спасибо Российской Федерации. Мы продолжим создавать продуктивную и энергичную команду братства и эффективного сотрудничества», — написал министр в Twitter.

В аккаунте командования аэрокосмической защиты опубликовали запись отлета Ту-160.

Y con el despegue de los "Cisnes Blancos" TU160 despedimos a nuestros amigos de la Federación Rusa, con quienes compartimos experiencias e intercambios operacionales en estos #VuelosOperativoscombinadosVzlaRusia2018 para la garantía de la Paz. @ceofanb @CODAI_FANB @AviacionFANB pic.twitter.com/O7x3qIfRGT — Cmdte Codai (@cmdtecodai) 14 декабря 2018 г.

10 декабря Россия отправила в Венесуэлу два Ту-160, позднее в латиноамериканскую республику прибыли Ан-124 «Руслан» и Ил-162 Минобороны России.

Госсекретарь США Майк Помпео отметил, что отправка самолетов является «разбазариванием государственных средств». Посол США в Колумбии Кевин Уитакер назвал российские Ту-160 «музейными экспонатами из 80-х».