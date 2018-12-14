В Минске пенсионер переделывал зимбабвийские доллары в евро 3 14.12.2018, 19:13

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Пенсионер успел «модернизировать» более 260 купюр.

62-летний мужчина переделывал зимбабвийские доллары в евро. Суд Центрального района Минска приговорил его к 6,5 года лишения свободы с конфискацией имущества за мошенничество, сообщает ГУВД Мингорисполкома.

В феврале работница ЖЭУ в подвале дома по Партизанскому проспекту обнаружила пакет с деньгами. Женщина принесла его домой и сообщила в милицию. В пакете было более 260 вышедших из оборота купюр — зимбабвийские доллары, сербские динары, российские рубли. В них, согласно экспертным исследованиям, были внесены изменения.

Правоохранители выяснили, что к изготовлению фальшивок причастен 62-летний минчанин. Центральным районным отделом Минска Следственного комитета было возбуждено уголовное дело.

По информации правоохранителей, мужчина неоднократно сбывал гражданам фальшивые деньги. Дома у мужчины обнаружили сербские динары и вышедшие из обращения зимбабвийские доллары, переделанные в евро.