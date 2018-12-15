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Беларусь накроет область повышенного атмосферного давления

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  • 15.12.2018, 9:05

Местами пройдет снег.

В субботу Беларусь будет находиться под влиянием области повышенного атмосферного давления.

По прогнозам синоптиков, ожидается облачная погода. Местами пройдет небольшой снег. На отдельных участках дорог гололедица.

Ветер северо-восточный, восточный 3-8 м/с. Температура воздуха максимальная днем 0..-4°C.

В столице существенных осадков не прогнозируется (их вероятность составляет 5-10%).

Температура воздуха в течение дня -1..-3°C.


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