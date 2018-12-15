Беларусь накроет область повышенного атмосферного давления

Беларусь накроет область повышенного атмосферного давления1
- 15.12.2018, 9:05
Местами пройдет снег.
В субботу Беларусь будет находиться под влиянием области повышенного атмосферного давления.
По прогнозам синоптиков, ожидается облачная погода. Местами пройдет небольшой снег. На отдельных участках дорог гололедица.
Ветер северо-восточный, восточный 3-8 м/с. Температура воздуха максимальная днем 0..-4°C.
В столице существенных осадков не прогнозируется (их вероятность составляет 5-10%).
Температура воздуха в течение дня -1..-3°C.