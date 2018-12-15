Новый председатель правления БАТЭ будет назначен не раньше января
- 15.12.2018, 11:00
Информация о назначении Андрея Капского не соответствует действительности.
В пятницу, 14 декабря, во время чествования-награждения БАТЭ на "Борисов-Арене" ведущий церемонии объявил о назначении сына Анатолия Капского, Андрея Капского председателем правления "желто-синего" клуба. Как пояснили pressball.by в пресс-службе борисовчан, эта информация не соответствует действительности.
Новый глава правления, как и было объявлено ранее, появится у БАТЭ не раньше января.