Новый председатель правления БАТЭ будет назначен не раньше января 15.12.2018, 11:00

Информация о назначении Андрея Капского не соответствует действительности.

В пятницу, 14 декабря, во время чествования-награждения БАТЭ на "Борисов-Арене" ведущий церемонии объявил о назначении сына Анатолия Капского, Андрея Капского председателем правления "желто-синего" клуба. Как пояснили pressball.by в пресс-службе борисовчан, эта информация не соответствует действительности.

Новый глава правления, как и было объявлено ранее, появится у БАТЭ не раньше января.