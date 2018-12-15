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Новый председатель правления БАТЭ будет назначен не раньше января

  • 15.12.2018, 11:00

Информация о назначении Андрея Капского не соответствует действительности.

В пятницу, 14 декабря, во время чествования-награждения БАТЭ на "Борисов-Арене" ведущий церемонии объявил о назначении сына Анатолия Капского, Андрея Капского председателем правления "желто-синего" клуба. Как пояснили pressball.by в пресс-службе борисовчан, эта информация не соответствует действительности. 

Новый глава правления, как и было объявлено ранее, появится у БАТЭ не раньше января.


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