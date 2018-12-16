ООО «Нетунеядец» 3 16.12.2018, 11:57

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Леонид Фридкин

Что ж вы, братцы, накуролесили?

Участники частных унитарных предприятий, ООО и ОДО избавлены от клейма «тунеядцев» и сопутствующих этому статусу неприятностей. В соответствии с постановлением Совмина от 8.12.2018 № 881 в базу данных не занятых в экономике не будут включать собственников имущества (учредителей, участников) коммерческих организаций, за исключением акционерных обществ. Решение это весьма забавное.

Предположим, начальство искренне верит, что владельцы собственного бизнеса всегда принимают посильное участие в финансировании государственных расходов. Между тем, в реальности такие лица могут не иметь никаких легальных доходов – ни зарплаты, ни дивидендов. Налогов они в таком печальном случае все равно не платят и отчислений в ФСЗН не делают (с дивидендов, кстати, соцстрах все равно не уплачивается). Выручки и рабочих мест иные фирмы тоже не генерируют. От таких компаний никаких профитов, прямых или косвенных, казенные закрома не получат.

Забавно, что белорусский бизнесмен, вложивший когда-то хоть миллион, хоть миллиард у.е. в акции реального предприятия, облигации Евроторга или Минфина, и собравшийся с тугим инвестиционным портфелем в расцвете лет удалиться на покой, вполне может угодить в «тунеядскую» базу. Покой нашим рантье даже сниться не смеет.

Ну и что, скажут сердобольные чиновники. Зато люди проявят деловую активность, создадут свое дело, инвестируют средства в экономику страны. Непонятно, кто чем недоволен, к чему критиканствовать и очернительствовать.

Уй, гражданин начальник, натурально вы не понимаете. Щас я вам все объясню.

Во-первых, ежели учредитель-нетунеядец не работает и легальных доходов не имеет, то на какие шиши он чего-то инвестирует? А во-вторых, зачем что-то инвестировать? Минимальный размер уставного фонда у нас для УП, ООО и ОДО по декрету № 1 вообще никакой не установлен, устав нотариально заверять не надо. Госпошлина за регистрацию коммерческой организации – 1 базовая величина.

В-третьих, приличным домохозяйкам или гражданам, отбывшим в дальнее и ближнее зарубежье за длинным долларом/евро, заниматься такой фигней вряд ли захочется. Недосуг и противно. Но кто-нибудь, возможно, заинтересуется.

Представляете картину гуашью. Собирается пара-тройка сотен лиц, «не занятых в экономике», скидывается по гривеннику, и посылает гонца в исполкомовское «одно окно» зарегистрировать ООО «НЕТУНЕЯДЕЦ-2019». По месту жительства самого небомжеватого из партнеров. Сдачу гонцу за хлопоты оставим – как матпомощь.

Риску тут почти никакого. Субсидиаркой и проверками свежеиспеченных бизнесменов тиранить по декрету № 7 не велено. Всякие прибамбасы, вроде печати, нынче тоже не нужны. Есть конечно заморочки насчет счет открыть да в налоговой и ФСЗН на учет взяться. Так это дело наживное. Им, "тунеядцам", все равно делать с утра до вечера нечего. И все – вычеркивайте нас из своей базы и облегчайте жировки как настоящим труженикам. Сойдет до поры до времени – пока власти разберутся с очередными последствиями своего "тунеядского" декрета.

Пользы, сами понимаете, от такой конторы родной экономике ноль целых, хрен десятых. Разве что демографию бизнеса улучшить. Дескать прибыла полку субъектов малого и среднего предпринимательства еще одна единица. К строевой негодна, но для статистики сгодится.

Может, даже найдутся желающие с этой единицей посотрудничать-использовать. К сожалению, скорее всего, как промежуточное звено в каких-нибудь нехороших схемах ухода от налогов. Вот тогда контролирующие товарищи и упрекнут своих регулирующих коллег: что ж вы, братцы, накуролесили? Сами расковыряли лазейку и вылепили стимул для создания лжепредпринимательских структур, с которыми и так сладу нет…

Леонид Фридкин