У здания ФСБ в Москве прошла акции против войны РФ с Украиной 16.12.2018, 17:11

Акция у здания ФСБ называлась «Собрание граждан, возмущенных действиями власти».

Полиция задержала одиннадцать участников акции против войны на Украине и произвола силовиков у здания ФСБ в центре Москвы на Лубянке, сообщает "ОВД-Инфо". Их отвезли в отделение полиции. Вместе с ними был задержан активист акции "Бессрочный протест", проводивший свой пикет.

Один из задержанных — Дмитрий Иванов — рассказал, что в автозаке полицейские угрожали ему избиением и электрошокером.

Акция у здания ФСБ называлась “Собрание граждан, возмущённых действиями власти”. Её организаторы планировали обсудить ситуацию вокруг военного конфликта на Украине, ареста правозащитника Льва Пономарёва.

По сообщению “Новой газеты”, на мероприятие пришли около 50 человек. На месте также присутствовали активисты провластных движений SERB и НОД.

Задержания на акции у Лубянской площади pic.twitter.com/SRAY71VoQk — Новая Газета (@novaya_gazeta) 16 декабря 2018 г.

16 декабря в Москве должен был состояться "Марш за мир. Против насилия". Его организаторы так же планировали высказаться против войны на востоке Украины и произвола правоохранительных органов в России. Акция не состоялась, один из её заявителей – лидер движения "За права человека" правозащитник Лев Пономарёв был арестован.