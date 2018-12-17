Митрополит Епифаний во время первой службы отказался упоминать главу РПЦ 4 17.12.2018, 8:26

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Митрополит Киевский Епифаний

Фото: cerkva.info

Поминовения глав поместных православных церквей является одним из признаков общения между ними.

Митрополит Киевский Епифаний во время первой службы в Михайловском соборе помянул всех предстоятелей поместных церквей, кроме патриарха Московского Кирилла.

Как пишет ВВС Україна, такие действия Украинской церкви могут свидетельствовать о намерении не устанавливать церковного общения с РПЦ.

Поминовения предстоятелей поместных православных церквей в строгом соответствии с их местом в диптихе (перечене поместных церквей) является одним из ключевых признаков церковного общения между ними.

Первым в диптихе идет Вселенский патриарх, а украинская церковь будет иметь 15 место.

Вчера во время литургии в Патриаршем соборе святого Георгия на Фанаре в присутствии Вселенского Патриарха Варфоломея впервые был упомянут митрополит Киевский Епифаний.

15 декабря в Софии Киевской прошел Объединительный собор, на котором тайным голосованием был избран предстоятель единой Украинской православной церкви. Им стал митрополит Переяславский и Белоцерковский Епифаний (Думенко). На Объединительном соборе также утвердили устав церкви.

На Собор были приглашены иерархи УПЦ Киевского патриархата, УАПЦ и УПЦ Московского патриархата.

Томос об автокефалии избранному предстоятелю вручит Вселенский патриарх в Константинополе 6 января 2019 года.