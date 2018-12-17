10 цифр, которые впечатлили в 2018 году 1 17.12.2018, 9:28

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Журналисты подвели итоги года.

«Салiдарнасць» день за днем начинает подводить итоги года.





Почем российский «налоговый маневр»?

В конце года власти решили пройтись по старым граблям, опубликовав данные о количестве «тунеядцев» и дав тем самым повод для рефлексий в обществе

В «Белнефтехиме» череду подорожаний объясняют тем, что ситуация на внутреннем рынке страны для белорусских НПЗ является глубоко убыточной

Уходящий год отметился любопытной рокировкой: трудовые мигранты из Беларуси переключились с России на Польшу. В 2017-м 35000 белорусов получили польские трудовые визы.

51841 гражданин Беларуси получил вид на жительство в странах Европейского союза. Из них 42756 получили вид на жительство в Польше. Вряд ли в 2018-м ситуация изменилась, что-то подсказывает, что новая статистика нас сильно удивит

И это еще не все. Фонтан за $ 300 тысяч, лаконичное освещение статуи Фемиды за $ 25 тысяч. Полная сумма пока неизвестна

Такие данные в конце года озвучили в Министерстве спорта и туризма. Более 134 тысяч иностранцев посетили Гродно и белорусскую часть Августовского канала с октября 2016-го. По мнению независмых экспертов, эти цифры могли и должны быть больше

Это следует из майского опроса компании MIA Research по заказу исследовательского центра ИПМ. На вопрос, довольны ли люди своей жизнью, были получены следующие ответы:

Полностью недовольны — 5,2%.

Скорее недовольны – 14%.

Нейтральны — 39,4%.

Скорее довольны – 30,6%.