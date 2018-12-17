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Английский Youtube-канал снял яркий ролик о БАТЭ

  • 17.12.2018, 20:24

Популярный канал с почти полумиллионной аудиторией рассказал об успехе клуба из Беларуси.

Популярный английский Youtube-канал Tifo Football подготовил красочный ролик о борисовском БАТЭ, передает pressball.by.

Авторы показали историю клуба от советских времен до наших дней, а также отметили роль Анатолия Капского в успехах борисовской команды.

"Анатолий Капский сделал из команды тракторного завода клуб уровня Лиги чемпионов", — резюмировал рассказчик.


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