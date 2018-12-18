Что больше всего возмущает в решении властей о 2 января 37 Михаил Брошин, «Солидарность»

18.12.2018, 9:37

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Группа товарищей из Совмина не считает необходимым публично мотивировать свой выбор.

Итак, Совет министров после длительных размышлений постановил, что среда, 2 января 2019 года, должна остаться рабочим днем. При этом никто из правительства не потрудился объяснить это решение.

Это и возмущает больше всего. Группа товарищей из Совмина не считает необходимым публично мотивировать свой выбор.

Ну в самом деле, почему 2 января в 2018 году можно было сделать выходным, а в 2019-м – низзя?!

Почему рабочий день 31 декабря переносится на 29-е, а со 2 января так поступить невозможно?

Наконец, понятно, что 2 января будет условно рабочим – после праздничных трапез и возлияний сотни тысяч соотечественников просто не успеют прийти в себя и будут отбывать номер на рабочих местах. Кому это надо?

Ответов на все эти вопросы нет. Власти келейно решили судьбу 2 января и не стали унижаться до разъяснения своей логики плебсу.

Возможно, логики в этом деле как раз и нет. И на вопрос «Почему?» единственный ответ: «Потому!»

Михаил Брошин, «Солидарность»