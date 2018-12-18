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Сестра повешенного в милицейской машине: Там было видеонаблюдение

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  • 18.12.2018, 9:47
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Что скрывает милиция?

Смерть жителя деревни Славково Несвижского района Сергея Абрамовича в милицейской машине. Милиционеры говорят о самоубийстве на шнурке от ботинка. Но не показывают записей видеонаблюдения. Родные и односельчане в суицид не верят и задают много вопросов. В поиске ответов на место выехала журналистка «Белсата» Ольга Чайчиц:

- Мы находимся в Несвиже и разговариваем с родной сестрой Сергея Абрамовича Инной Русак, которая в версию самоубийства не верит. Инна, что Вам рассказали милиционеры?

- Мне позвонил вечером следователь и сказал, что мой брат будто бы повесился в милицейской машине на шнурке от ботинка. Я была в шоке, сразу не поверила, попросила подругу, чтобы она меня отвезла в деревню. Когда я приехала, мне следователь объяснил, что они его везли и не довезли. Они его забрали из Славково и увезли в Несвиж. В дороге будто бы поняли, что он мертв. Но я не могу понять и поверить, что человек мог это сделать в милицейской машине. Тем более что в машине, насколько мне стало потом уже известно, есть видеонаблюдение. Видео мне не показывали. Поэтому утверждать, что он это сделал… Я не верю. Следов от повешения, когда его привезли домой уже, я тоже не нашла. Поэтому утверждать, что он это сделал, я не могу. […] Шнурки были сантиметров 40. Больше они не были. И машина такая, что там нельзя просто взять и повеситься… […]

Думаю, правду нам никто не может сказать. Никто не знает, что там на самом деле было. И в справедливость я тоже не верю…»


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