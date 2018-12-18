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Независимый журналист выиграл спор с военкоматом

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  • 18.12.2018, 10:59
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Константин Жуковский

Гомельский военкомат хотел призвать Кастуся Жуковского в «партизаны».

Заместитель начальника мобилизационного отдела военного комиссариата в Гомеле Захар Смирнов прекратил начатое в отношении журналиста-фрилансера Кастуся Жуковского административное дело по обвинению в неявке без уважительных причин в военкомат, пишет гомельская «Весна».

Подобное стало возможным лишь только после того, как фрилансер напомнил военным об уголовной ответственности за воспрепятствование в какой бы то ни было форме законной профессиональной деятельности журналиста.

«Я не отказываюсь явиться в военкомат по повестке для призыва на военные сборы. Летом я прошел медкомиссию, потратив более 10 дней своего личного неоплачиваемого времени, а люди в погонах сейчас пытались организовать повторную медкомиссию. Несомненно, этот факт является использованием якобы моего призыва в «партизаны» для создания помех в моей деятельности по сбору информации о реальной жизни в нашей стране», - написал военкому 44-летний сержант запаса Жуковский.

Напомним, после получения повестки фрилансер изложил военному комиссару свое видение проблемы и напомнил о недопустимости использования военкомата для оказания на его давления. Против журналиста был составлен протокол по статье 25.8 КоАП «Неявка в орган, ведущий административный процесс», которое кроме крупного штрафа предусматривает и арест до 15 суток.

В последний момент военные опомнились, прекратив начатое преследование журналиста в связи с недоказанностью его вины.


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