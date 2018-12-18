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«Баста»: Ведомство Шуневича построено на лжи

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  • 18.12.2018, 11:18
  • 5,231

МВД веры нет.

Все их ведомство построено на лжи: один "не видит" умирающего задержанного, другой "не слышит" предсмертных хрипов, третий - "никому не расскажет" об обстоятельствах удушения, пишет телеграм-канал "Баста".

А вообще-то принцип четкий: МВД веры нет. Ужасный случай в Несвиже поражает до глубины души лишь тех кто не часто сталкивается с правоохреневшим ведомством. Для всех остальных демонстративная ложь и попытки избежать ответственности - закономерное поведение людей привыкших лгать, фальсифицировать доказательства и выбивать показания. Система "затем" так и работает.


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