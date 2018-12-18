«Порвали барабанную перепонку и сухожилие предплечья» 6 18.12.2018, 15:18

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Активисты и родственники заключенных рассказали про пытки в тюрьмах.

Обращение в Департамент исполнения наказаний МВД Беларуси передали общественные активисты и родственники заключенных, о которых известно, что они стали жертвами пыток со стороны тюремщиков и оперативных сотрудников, передает «Радыё Свабода».

18 декабря активистка и режиссер Ольга Николайчик отнесла обращение на имя руководства ДИН с требованием прекратить пытки в приемную департамента. В документе рассказывается о Михаиле Жемчужном, Тарасе Аватаровом и Ростиславе Светчиковом и других белорусах, находящихся за решеткой по сфальсифицированным обвинениям.

«Остановитесь! Нам эти факты напомнили пытки в тюрьмах НКВД», - пишут авторы обращения и призывают руководство департамента срочно расследовать жалобы родственников заключенных.

Мать Аватарова заявила про запугивание сына в тюрьме

Людмила Поспих, мать Тараса Аватарoва, бывшего добровольца, воевавшего в Украине, а по возвращении в Беларусь осужденного на 5 лет «за провоз боеприпасов», обеспокоена ситуацией с сыном.

По ее словам, в Витебской колонии № 3, где содержат сына, его жизни угрожают. Кто точно, матери неизвестно, так как письма от сына давно не доходят, но она считает, что угрозы жизни, идущие от некоторых заключенных, инициирует администрация колонии.

«Второй месяц он не спит по ночам, потому что вынужден следить, чтобы на него не напали. Сначала я узнала об этом из интернета, после дня открытых дверей, но когда пожаловалась в администрацию колонии, мне ответили, что «никакой угрозы нет». Но в декабре сын смог позвонить и подтвердил, что угрозы продолжаются. Наконец от него пришла открытка с такими словами: "Вот и закончился бессонный ноябрь". Тогда я начала снова бить тревогу».

Сегодня Людмила Поспих принесла открытку от сына в общественную приемную Департамента исполнения наказаний МВД, чтобы показать ее как доказательство давления на сына. С женщиной беседовал заместитель оперативного управления ДИН МВД Иван Мыслицкий. После приема Людмила была разочарована.

«Мою информацию о ситуации с сыном приняли, снова дежурными словами заверили, что с ним ничего плохого не происходит, но, судя по всему, это для них не сигнал для быстрого разбора по существу.

Сын оказался в особой категории заключенных не зря, на него оказывают давление по политическим причинам, что был добровольцем в Украине. И если сверху приказ не отменят, ничего в его очень плохой ситуации не изменится», - считает мать заключенного.

Во время суда житель Новополоцка Тарас Аватаров не признал себя виновным и продолжает добиваться отмены приговора, который вынес ему Фрунзенский районный суд Минска.

«Порвали барабанную перепонку, и сухожилие предплечья»

Про драматическую историю своего сына Ростислава рассказал его отец Владимир Светчиков. Отец заключенного жодинской тюрьмы, которого суд признал виновным в пособничестве убийце, полагает, что признательных показаний от сына оперативники добились пытками.

«Сына били, подвешивали за руки, так порвали сухожилие предплечья; ударом в ухо повредили барабанную перепонку, в результате сын перестал слышать на одно ухо. Заставили выучить признание и зачитать перед камерой, но в суде он от всего отказался.

Задержали сына почти два года назад, и пока шло следствие и суд, у нас было только одно свидание. Вот тогда сын и смог рассказать о пытках на следствии; о том, как из него выбивали признание вины», - говорит Владимир Светчиков.

По словам родителя заключенного, он пожаловался в прокуратуру, написал письмо Лукашенко, которое подписали десятки людей, что знают сына.

«Пока впустую, результата нет. Еще будет обжалование приговора в Верховном суде, надеемся на него. Но то, что с сыном сейчас происходит в Жодинской тюрьме, надо прекратить. Ведь там на него пытаются "повесить" уже новое преступление, о котором он даже не слышал», - говорит Владимир Светчиков, который также подписал обращение активистов в Департамент исполнения наказаний МВД.

Обращение не зарегистрировали

Активистка Ольга Hиколайчик, которая отнесла обращение в приемную начальника департамента, рассказала на выходе из заведения:

«Обращение приняли, но почему-то еще не зарегистрировали и номера не сообщили. Сказали, что сообщат номер регистрации в конце рабочего дня. Но пусть знают, что мы не успокоимся и будем дальше бить тревогу о пытках в белорусских тюрьмах. Надо, чтобы срочно разбирались в каждом случае, который мы упоминаем в обращении.

А еще мы требуем настоящего общественного контроля над местами заключения", - сообщила журналистам Ольга Hиколайчик.