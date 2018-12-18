Литва решила выкупить плавучий терминал СПГ 1 18.12.2018, 19:10

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Покупка плавучего терминала поможет Литве уменьшить зависимость от российской энергии.

Литовские депутаты проголосовали за покупку плавучего терминала сжиженного природного газа Independence в попытке уменьшить зависимость страны от российской энергии.

Об этом пишет AP.

Клайпедский плавучий терминал у норвежской компании Hoegh LNG надо будет выкупить до конца 2024 года. Ожидается, что судно-хранилище будет стоить примерно 308 млн евро.

Терминал пришвартован у побережья Литвы с 2014 года и используется для поставок природного газа из Норвегии.

В 2017 году российский государственный "Газпром" совершил около 54% всех поставок энергии в Литву. Около 61,3% всего газа импортировали через терминал Independence.