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Верующие прихода в Щучине поздравили с днем рождения Папу Франциска

  • 18.12.2018, 20:33

Верующие католического прихода святой Терезы Авильской около 25 лет молятся о приезде Папы в Беларусь.

Верующие католического прихода святой Терезы Авильской в Щучине, в котором каждый 13-й день месяца (в день памяти Божией Матери Фатимской) уже около 25 лет молятся о приезде Папы в Беларусь, поздравили Папу Франциска с Днем рождения, передает krynica.info.

И записали коротенькое поздравление ему:

Папа Франциск (в мире Хорхе Марио Бергольо) родился 17 декабря 1936 года в Аргентине. Священнический сан он принял в 1969 году, монашество в ордене иезуитов — в 1973-м. В 1992 году стал епископом, в 2001-м — кардиналом, а 13 марта 2013 года был избран Папой Римским.


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