Украина приняла новую Морскую доктрину 18.12.2018, 21:43

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Новая Морская доктрина должна усилить позиции Украины в Азовском и Черном морях, а также в Керченском проливе.

18 декабря Кабинет Министров Украины одобрил Морскую доктрину Украины на период до 2035 года. Об этом в Facebook сообщил министр инфраструктуры Украины Владимир Омелян.

"Это крайне важное решение для Украины, особенно учитывая агрессию РФ в Азове... Новая доктрина должна усилить позиции Украины в Азовском и Черном морях, Керченском проливе с учетом действий Российской Федерации как страны-агрессора. Украина не ослабит свои позиции на море, не прекратят свою работу украинские порты", – написал он.

Украинский министр назвал обновленную доктрину "комплексным стратегическим документом, определяющим приоритеты последовательной морской политики Украины на долгосрочную перспективу".

"Новая доктрина является выполнением указа президента Петра Порошенко и решения СНБО (Совета нацбезопасности и обороны. – Прим.) по защите национальных интересов на юге и востоке Украины, в Черном и Азовском морях и Керченском проливе. Меняется ситуация на море – меняет и Украина свою политику. Чем сильнее давление, тем сильнее сопротивление. Как третий закон Ньютона", – отметил Омелян.

О безотлагательном принятии Морской доктрины СНБО заявлял в начале сентября из-за действий России в Азовском регионе.