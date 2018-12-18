Лукашенко - министру спорта: Не дай Бог провалитесь, ни вам, ни остальным в стране места нет 8 18.12.2018, 22:48

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Сергей Ковальчук

Правитель приказал чиновникам удовлетворить запрос на успешные выступления атлетов и команд.

В Национальном олимпийском комитете прошло совещание по вопросам развития летних видов спорта с участием Александра Лукашенко. Диктатор потребовал от спортивных чиновников удовлетворить запрос народа на успешные выступления атлетов и команд, передает pressball.by.

Первым на вопрос ответил министр спорта Сергей Ковальчук.

- Вы не ответили на мой вопрос. Могу повторить. Народ устал ждать от вас результата. Когда будут медали? Вы говорили почти 20 минут, я не услышал ответа.

- Александр Григорьевич, II Европейские игры станут первым мероприятием, где страна увидит достойный результат.

- Не дай Бог вы провалитесь на Европейских играх, вам в стране места нет. Ни вам, ни Девятовскому, ни остальным.

Второй, перед кем был поставлен медальный план, стал председатель БФЛА Вадим Девятовский.

- 10 олимпийских медалей гарантированы, да? Это как минимум! Где, как не в легкой атлетике собирать медали?

- Я согласен, но я никогда не скажу про то, чего не чувствую. Но после безмедального Лондона и после безмедальной Москвы, когда вы поручили вплотную заняться легкой атлетикой, мы идем сейчас очень позитивным шагом.

Вы сказали, что на совесть работать — это мало, но это, пусть и немного, но это немало. Работает команда честно, у нее есть все предпосылки выполнить то, что вы нам поручили. Экзаменом для нас станут Олимпийские игры. Да, в следующем году будет чемпионат мира в Катаре, но главным стартом мы выбираем Европейские игры в Минске, где белорусам, надеюсь, не будет стыдно за легкую атлетику.