Власти Франции пригласили граждан за стол переговоров 18.12.2018, 23:16

Президент Франции поручил подготовить «общенациональный диалог».

Президент Франции Эммануэль Макрон собирает во вторник, 18 декабря, министров, чтобы подготовить «общенациональный диалог». В ближайшие три месяца в мэриях по всей стране пройдут общественные консультации. Их основная цель — снизить гнев «желтых жилетов» и выйти из политического кризиса. Независимая комиссия, организующая дискуссии, уже выразила опасения, что правительство будет использовать эти встречи в своих политических целях, пишет RFI.

За социальными мерами последовали политические. По инициативе Эммануэля Макрона в течение ближайших трех месяцев по всей стране пройдут общественные консультации. Начаться они должны сразу после новогодних праздников. Как это будет организовано на практике, пока ясно не до конца.

Правительство утверждает, что в консультациях сможет принять участие «каждый француз». Власти, в свою очередь, обязуются ответить каждому участнику и принять ряд новых мер. Например, разнообразить виды госпомощи тем, кто инвестирует в зеленую энергетику, и расширить возможности для прямого участия граждан в политической жизни.

Встречи будут проходить в мэриях. Эта идея уже вызывает споры среди французских мэров. Филипп Жеслен, мэр небольшой коммуны Мерикур в департаменте Ивелин, считает, что эти консультации должны проходить именно в мэриях, а коммуны должны выйти на первый план политической жизни и стать главными «ячейками демократии». С ним не согласна Сильви Нажот, мэр деревни Монтиньи-ле-Вокулер на востоке Франции. Она считает, что такие дискуссии должны проходить не на уровне мэрий, поскольку у мэров просто нет полномочий по вопросам покупательной способности, налогообложения и прочих вопросов, которые вынесут на повестку дня.

На общенациональных консультациях будут затронуты четыре основные темы: экология, налогообложение, госструктуры, участие гражданского общества в политической жизни. В рамках последней темы планируется обсудить и вопросы иммиграции, говорится в отчете правительства от 12 декабря.

Как отмечает AFP, не исключено, что обсуждаться будут «гражданские референдумы», которых требуют «желтые жилеты» и оппозиция — от крайне левой «Непокорной Франции» до правых «Республиканцев». Речь идет о том, чтобы предлагать законопроекты и выносить их на референдум, если та или иная инициатива набирает определенное число подписей («желтые жилеты» в списке своих требований упоминали порог в 700 тысяч подписей).