Алексей Арестович: Отключение от SWIFT покажется России детским садом 1 19.12.2018, 9:50

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Алексей Арестович

Почему в Кремле на самом деле боятся эскалации конфликта с Украиной.

До окончания военного положения в Украине остается чуть больше недели. Тем временем на российско-украинской границе фактически сформирована ударная армия. Россия перебрасывает в оккупированный Крым истребители. США обещают давать Украине новое вооружение, пока она будет в нем нуждаться. Министр Аваков говорит о том, что открытое наземное вторжение в Украину станет катастрофой для России, а президент Порошенко поясняет: военное положение будет продлено только в случае такого вторжения.

В блиц-интервью UAportal военный обозреватель и блогер Алексей Арестович рассказал, что:

- за все время российско-украинского конфликта сейчас – самый неблагоприятный момент для наступления.

- при попытке применить авиацию против Украины Россия сразу же потеряет миллионы долларов и престиж;

- Запад решил «прибить Россию». Он ждет повода, чтобы Россия дернулась.

- существует два условия для продления военного положения.

- у России есть единственный приемлемый способ раскачивать ситуацию в Украине.

- В российском минобороны проанонсировали переброску более 10 истребителей в Крым. Речь о Су-27СМ и Су-30М2. Простите за банальный вопрос, но к чему, по вашему мнению, они готовятся?

- Это может быть и дежурная ротация, и переброска эскадрильи на постоянное место дислокации. Может быть, готовятся к перелету в Сирию. Для этого надо обладать конкретной информацией.

Но в любом случае, эти 10 истребителей ничего не добавляют и ничего не убавляют. Даже если они решат атаковать Украину, к тем 120-150 самолетам, которые будут применяться, прибавится еще 10. На северное направление за последние 4 месяца перегнали уже около 100 таких истребителей, так что 10 самолетов не играют никакой роли.

- Как вы расцениваете вероятность применения авиации в этом конфликте?

- Мы много раз говорили на эту тему. Ну, хорошо, вот перешли они в полномасштабное наступление или решили провести воздушную операцию против нас. И что она им даст, кроме санкций и прочего? Это неравноценный обмен.

Конечно, они могут попытаться пострелять. Но, во-первых, они получат по морде. Мы, мягко говоря, не Молдова. При всем уважении к молдавским военным и к самой Молдове, не хочу никого обидеть – я имею в виду размеры. Если грузины сбили 6 самолетов за 5 дней, имея по сравнению с нашим абсолютно смешное ПВО и не имея авиации, которая могла бы вступать в истребительные бои, то у нас есть и истребительная авиация, и ПВО – всё в порядке.

Ну, мы собьем 60. А каждый истребитель стоит миллионов 30 долларов – с тем, что на него навешано и с подготовкой летчиков. То есть они сразу потеряют миллиард долларов, а еще и престиж, потому что они не смогут достичь никаких серьезных результатов. И немедленно попадут под тягчайшие санкции со стороны Запада. При этом отключение от SWIFT им покажется детским садом.

Эти санкции начнут их убивать, ломать экономику, и пенсионный возраст им придется поднимать до 150 лет.

И чего они достигнут, кроме ненависти в Украине? Разрушат они 2 электростанции, люди зимой останутся без воды, без света, без отопления. Ну, и как к ним будут относиться? Они потеряют остатки популярности, которые у них были, всяким юлям, бойкам и прочим будет очень трудно объяснять, почему с Москвой надо вести переговоры, если она бомбит электростанции.

Единственная разумная задача, которую они сейчас могут решить – это проблема водоснабжения Крыма. Но опять же, пойти на открытую сепарацию – это получить все то, о чем мы говорили. Им надо там создавать новые «народные республики», народное возмущение. В принципе, я думаю, они что-то подобное планировали под религиозным предлогом. Но учитывая, что в Украине ввели военное положение, они не попали в фазу. Они ждали, что мы будем очень слабо готовы к этой ситуации, а мы оказались наиболее готовы. Мало того, что военное положение не позволило уволиться тем 20 тысячам военных, которые собирались, так еще и призвали резервистов. То есть вместо -20 они получили +50. И не получилось.

А дальше фаза сменилась, и уже очень неудобно всё это устраивать.

Они, конечно, говорят, что мы готовим какую-то грязную провокацию под Горловкой и Мариуполем, и что на перешейке мы что-то готовим, и они уже перебросили 10 истребителей, чтобы ответить на провокацию…

Но знаете, на что они могут пойти? На пограничные инциденты, чтобы посмотреть, как на них отреагирует Запад. Потому что на инцидент в Азовском море Запад, с одной стороны, отреагировал бурно, а с другой, новых санкций против России не ввел. И это дает им надежду, что и новые инциденты прокатят.

И вот, как-то качать ситуацию с помощью серии пограничных инцидентов – да, это вполне возможно.

Тогда они, с одной стороны, работают на тех, кто кричит: «мир, мир, мир, давайте договариваться с Россией, мы же не можем допускать, чтобы пограничные инциденты переросли в войну». А с другой стороны, они проверяют реакцию Запада и роняют рейтинг Порошенко, потому что, если он не даст команду стрелять, а опять терпеть, то его лозунг «армия, вера и мова» поколеблется, как минимум, в одном отношении. А если дать стрелять, тогда сразу же возникает большая угроза эскалации, и тогда они получают законный повод начинать эту операцию.

Поэтому я бы на месте россиян качал ситуацию вооруженными пограничными инцидентами. Или без применения оружия, но, например, с опасным маневрированием, с залетом на нашу территорию. И вполне возможно, что на что-то такое они сейчас могут пойти.

Это, пожалуй, единственное, что им остается в этой сложной ситуации, в которой они находятся. Перевод пограничного инцидента в нечто большее. Возможно, в совокупности с народным восстанием это может дать им возможность захватить Каховское водохранилище и дать в Крым воду. Или политически – после вооруженных разборок сделать «Минск»-3, в котором сразу оговорить и выставить в качестве условия водоснабжение Крыма.

- Глава МВД Украины Арсен Аваков сказал: если Россия решится на открытое вторжение, ее ждет катастрофа. Согласны ли вы с этим?

- Да, ее ждет катастрофа – в том смысле, что последствия для нее, которые мы уже обсуждали, будут крайне тяжелыми и, прежде всего, санкционными.

Учитывая, что Запад решил прибить Россию, он только ждет повода, чтобы Россия дернулась. Он может и войска перебросить на правобережную Украину, чтобы они дальше не шли. Может сделать бесполетную зону, передать кучу оружия Украине, тем более, Волкер уже анонсировал новые поставки. И точно будут убивать Россию экономически всеми доступными способами – просто в смерть. И Россия, вне зависимости от военных успехов, понесет стратегическое поражение.

Представим себе, что она что-то достигнет в военном плане, кого-то там разгромит и что-то там захватит – последствия для нее будут несоизмеримо более худшими, чем половина Харьковской или Сумской области, которые они сумеют захватить. Это первое. А второе – это же надо еще уметь захватить. Во-первых, наша армия уже совсем не та, что была. Если она в 2014-м отметелила россиян, она остановила августовскую операцию – нарисованные стрелочки на карте были чуть дальше, чем они остановились.

Во-вторых, в Украине полно мужиков, да и барышень, которые в армию не пойдут, но, увидев россиянина на территории своей области, начнут доставать свои охотничьи карабины с оптическим прицелом, мотаться на джипах вокруг этих колонн и просто их расстреливать. А молодежь начнет убивать солдатиков, которые у колодца водичку набирают. Будет партизанщина такая, что мало не покажется.

Поэтому надо быть полными кретинами, чтобы пойти на наземное вторжение. Но, как я понимаю, Аваков высказывается в пользу Харькова. Там сейчас такие настроения. Дескать, 40 километров от границы с Россией, вдруг наступят. Тем более там на их направлении сформирована фактически ударная армия. Вдруг наступят и захватят? Но Аваков показывает: свою вотчину мы не сдадим.

За все время российско-украинского противостояния сейчас самый неблагоприятный момент для наступления. Если россияне хоть сколько-нибудь соображают, то ничего, кроме пограничных инцидентов с возможной перспективой перевода ситуации в войну, у них не остается.

Помните, как они качали Грузию? До начала августовской войны там уже месяц творилось черт те что с обстрелами, расстрелами и так далее, и как бы весь мир привык. За пограничный инцидент санкции вводить не будешь, а логика перехода в вооруженное столкновение, а потом в цепь вооруженных столкновений, а потом в локальный конфликт тоже не очень санкционная. Одно дело, когда ночью взлетели истребители и нанесли внезапный удар – это открытая война. И другое, когда сначала из рогаток стреляли, потом стрелковым оружием… Все предупреждали, высказывали озабоченность, а когда уже полетели ракеты и самолеты – ну, что ж делать, уже переросло, обе стороны виноваты, давайте разводить.

И в Украине так же. Мы же живые люди, мы тоже глупостей наделаем. Если начнутся инциденты, все виноваты и никто не виноват, и санкции вводить не надо. А в Европе хватает тех, кто не хотели бы санкций против России.

Поэтому это для России перспективно. Еще подкачать внутреннюю ситуацию, еще громче включить голоса тех, кто кричит за мир – это может дать какой-то эффект для россиян. Например, с выборами. Но большой конфликт – это последняя глупость, на которую они могут пойти.

- И о военном положении. По вашему мнению, следует ли его продлевать? Если да, то что это даст?

- Нужно или не нужно продлевать, зависит от планов и намерений российской стороны. Если наша разведка и разведка западных партнеров имеет четкие указания на то, что, например, 6 января, на дату вручения Томоса, россияне собираются начать качать ситуацию, то ясно, что военное положение надо продлевать.

Но, с другой стороны, в стратегических коммуникациях с народом и с политической оппозицией плохо работает ссылка на туманные разведывательные данные. Потому что под этой формулировкой можно спрятать все что угодно, в том числе попытку узурпации власти.

Поэтому либо фракции попросят показать эти реальные данные, чтобы проголосовать за продление военного положения, либо будет такой вой, что мама дорогая.

Скорее всего, его продлевать не будут, потому что народу и оппозиционным политикам очень трудно объяснить необходимость такого шага. Это как в анекдоте. Муж приходит домой. Жена спрашивает: «Где ты был?» Он: «Знаешь, какое задание я выполнял!» И так месяц подряд. Ну, месяц она потерпит, а потом начнет задавать вопросы: что ж там за задание такое, что он месяцами не ночует дома?

Тут – та же история. Это работает только ограниченное время. На 30 дней это сработало, а дальше – упс. Военное положение продлится, только если начнутся реальные инциденты – внутренние и внешние. А разведданные уже не проканают. Тем более что есть угроза предвыборному процессу. Если бы это было посредине каденции, тогда да. А сейчас – нет.