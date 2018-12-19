Лучший депозит – доллары в кармане 3 Владимир Тарасов, «Белрынок»

19.12.2018, 10:54

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Жители Беларуси сохранили привязанность к валюте и разочаровались в банках.

Усилия Национального банка РБ, направленные на увеличение привлекательности рублевых депозитов среди населения, не принесли серьезного результата: за год сторонников валюты и наличных в Беларуси стало больше.

Год назад в Нацбанке начали проводить опросы населения, пытаясь выяснить, как жители страны относятся к сбережениям, покупкам и инфляции. Результаты опроса Нацбанк размещает в ежеквартальных обзорах «Инфляционные ожидания населения». Первый опрос был проведен в ноябре прошлого года, а недавно появился очередной выпуск за ноябрь 2018 года, на основании которого можно сделать вывод о тенденциях в изменении настроений населения. Картина безрадостная.

Лучший депозит – наличные в кармане

Жителей Беларуси, предпочитающих использовать валюту для сбережений в ноябре 2018 года, оказалось 74,7%. В ноябре 2017 года таких было 74,4%. Увеличение, конечно, незначительное, но это увеличение, а не сокращение. И это несмотря на низкие ставки по валютным депозитам, особенно по сравнению с процентами по рублевым вкладам. Впрочем, до осени текущего года число сторонников сбережений в рублях росло, и по данным опроса в августе 2018 года валюта казалась привлекательной только 68,7% респондентов. Но всего за пару месяцев настроения физических лиц сдвинулись в пользу валюты. Почему это произошло, понятно: курс белорусского рубля существенно снизился по отношению к доллару и евро, причем отката курса назад, как это бывало ранее, не случилось.

Более того, похоже, что и проценты по рублевым депозитам жители Беларуси не считают привлекательными, так как число людей, которые предпочитают делать сбережения в виде наличных, а не банковских депозитов, тоже выросло. А именно, сбережения в виде вкладов в ноябре текущего года назвали предпочтительным видом 24,6% опрошенных Нацбанком людей, тогда как год назад их было 29,6%. Причиной этого, стало, по-видимому, снижение ставок по валютным депозитам и ухудшение условий по рублевым депозитам.

При этом отношение физических лиц к депозитам резко ухудшилось в ноябре (в августе 2018 года предпочтительной формой сбережений вклады указали 28,8 респондентов Нацбанка). По-видимому, люди, имеющие вклады, номинированные в белорусских рублях, подсчитали свои потери в связи с последним ослаблением белорусского рубля, поэтому их отношение к депозитам в банках ухудшилось.

Как бы то ни было, количество людей, которые предпочитают делать сбережения в виде наличных денег, в ноябре текущего года достигло 45,5%. В августе текущего года таких было 38,9%, а в ноябре 2017 года – 41,3%. Таким образом, привлекательность банковских вкладов снизилась.

Этот вывод подтверждается и статистикой по депозитам в банках. Так, в ноябре величина срочных рублевых вкладов населения в белорусских банках увеличилась по сравнению с сентябрем на 52,6 млн. рублей, то есть на 1,3%, достигнув 3,95 млрд. рублей. При этом валютные вклады жители РБ забирают уже на протяжении многих месяцев. Так, в ноябре они сняли со срочных вкладов в иностранной валюте 20,1 млн. долларов. В сумме срочные рублевые и валютные депозиты населения за месяц выросли всего на 10 млн. рублей. Это примерно 1 рубль сбережений на каждого жителя страны. Не много.

Не улучшилось и отношение жителей Беларуси к ценным бумагам. В ноябре 2017 года число респондентов, указавших на такие бумаги как предпочитаемую форму сбережений, равнялось 2,5%. В ноябре 2018 года таких энтузиастов оказалось всего 1,7%. Правда до ноября популярность ценных бумаг росла, и в августе у них было 3,6% почитателей. По-видимому, и тут сказалось снижение курса белорусского рубля.

Падает и популярность золота, но это вполне объяснимо: оно в последнее время не хочет дорожать. Если год назад этот драгоценный металл казался предпочтительным видом сбережений для 5% участников опроса Нацбанка, то в ноябре 2018 года таких осталось всего 3,7%. Немного их было и в августе — 4%.

Зато выросла популярность недвижимости, причем довольно существенно: до 20,4% в ноябре 2018 года с 16,3% в ноябре 2017 года. Причина этого явления очевидна: весьма существенный рост цен на жилье. Правда, в августе текущего года число людей, считающих недвижимость предпочитаемой формой сбережений, было выше, чем в ноябре, и составляло 21,2%. Это указывает на то, что особого бума на рынке недвижимости население Беларуси не ждет.

Хорошее время и для сбережений и для покупок

Таким образом, если не считать наличных и жилья, то склонность населения РБ к сбережениям снизилась. Однако при этом количество респондентов, которые полагают, что настоящее время является благоприятным для осуществления сбережений в целом за год, выросло с 25,6% до 39,7%. Причем значительный рост наблюдался за последние три месяца (в августе сторонников сбережений было 31,3%). Это, по-видимому, связано с ростом девальвационных ожиданий. Логика тут простая: если люди ожидают роста курса доллара, то они считают, что сейчас хорошее время для покупки этой валюты, надеясь на этом заработать. Могло сказаться и увеличение заработной платы, которое в отдельных отраслях белорусской экономики является довольно значительным.

Правда, последовательными жителей Беларуси не назовешь: число людей, которые считают, что настоящее время является благоприятным для крупных покупок, также увеличилось, причем, довольно существенно: до 39,1% с 29,7% год назад. В данном случае причина кроется, по-видимому, в увеличении инфляционных ожиданий: раз будет девальвация рубля, вырастут цены, поэтому сейчас стоит покупать и покупать.

И действительно, опрос Нацбанка показал, что ожидаемый физическими лицами уровень инфляции за год заметно вырос. В ноябре 2017 года жители РБ ожидали инфляцию на уровне 11,9%, а в ноябре 2018 года – 12,6%. Но ощущаемый уровень инфляции не изменился и составил 12,9%. Это примерно в 2,5 раза больше официальных данных.

Для совершения крупных покупок физические лица готовы брать кредиты. Число респондентов, полагающих, что настоящее время является хорошим для приобретения товаров в кредит, за год выросло до 41,6% с 37,6%.

Сторонников приобретения товаров в кредит в ноябре текущего года, в отличие от ноября прошлого года, оказалось почти столько же, сколько и сторонников покупки товаров вообще. То есть, похоже, что к кредитам жители Беларуси стали относиться более осторожно. Можно говорить о некоторой стабилизации интереса к кредитованию, что подтверждают данные по относительно стабильным темпам увеличения портфеля потребительских кредитов коммерческих банков РБ.

Таким образом, жители Беларуси в текущем году не изменили своим пристрастиям. Их интерес к хранению средств в белорусских банках снизился, но характер народа изменить не просто, и склонность к сбережениям, в связи с появлением перспективы заработать на росте курса валют, даже выросла.

Данные тенденции могут сохраниться и в 2019 году, который обещает быть непростым для белорусского рубля, как, впрочем, и для всей белорусской экономики, особенно с учетом очередного раунда разборок между руководством Беларуси и России.

Владимир Тарасов, «Белрынок»