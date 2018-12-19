Шесть лучших направлений для рождественские каникулы за границей 19.12.2018, 11:56

Несколько вариантов для атмосферных рождественских каникул в Европе.

Новый год – не первый праздник для европейцев в долгой череде зимних каникул. Вся Европа традиционно отмечает праздник Рождества еще 25 декабря, а готовиться к нему начинает примерно за месяц, пишет «Новое время».

В начале декабря в разных уголках европейских стран наряжают городские елки, украшают площади и разбивают многочисленные рождественские городки-ярмарки. Также здесь это традиционно сезон масштабных распродаж в магазинах, что также привлекает многочисленных гостей.

Вот несколько вариантов для атмосферных рождественских каникул в Европе:

Хельсинки (Финляндия)

С 1 декабря в центре столицы Финляндии открывается рождественский рынок с собственной сауной, где можно согреться после Балтийского холода. Во множестве праздничных киосков, разбросанных вокруг Сенатской площади, можно приобрести стильные сувениры: традиционные украшения из соломы, свечи из сосновых и березовых смол, резные деревянные кружки, ювелирные украшения. Отправляйтесь на рынок Олд Маркет Холл за лапландскими деликатесами, сезонными ягодами и джемами.

Дюссельдорф (Германия)

В городе к Рождеству открывается множество маленьких ярмарок – одна сказочнее другой. Однако самая «туристическая» - ярмарка на набережной Рейна, возле старой Ратуши. Здесь можно попробовать традиционные немецкие закуски и сладости – печеные каштаны, тушеную капусту, жареные на огне колбаски, купить новогодние украшения и сувениры на память. Напробовавшись вдоволь, прокатитесь на обзорном колесе и идите гулять по набережной, рядом с которой находится множество достопримечательностей – Музей кино, Рейнская башня, Медиагавань со строениями причудливых форм.

Таллин (Эстония)

Рождественская ярмарка в Таллине стартует еще в конце ноября и будет продолжаться аж до первых дней нового года. На Ратушной площади устанавливают многочисленные лотки, новогоднюю елку и сцену для различных мероприятий. Отправляйтесь сюда за сказочным настроением, и чтобы попробовать традиционные эстонские блюда – к примеру, кровяные колбаски с квашеной капустой, рождественский гусь или копченый лосось. Также зайдите в домик местного Санта-Клауса – Йыулувана, сфотографируйтесь и загадайте желание.

Кольмар (Франция)

Французский Кольмар в 380 километрах от Парижа выглядит точно как городок с рождественской открытки – маленькие домики, узкие улочки, каналы. В декабре в старом городе начинает свою работу популярный рождественский базар с деревянной каруселью, анимированной сценой Рождества, фирменными эльзасскими блюдами, такими как свежеиспеченные крендели с солью и пряные булочки с фруктами и орехами. В здании старой таможни - Koifhus – на рождественские праздники устраивают ярмарку крафтовых товаров и антиквариата. В эти дни средневековое строение украшают, и оно становится еще привлекательнее для местных жителей и толп туристов.

Вроцлав (Польша)

Старый город Вроцлава зимой сверкает множеством огней, огромными рождественскими елками, освещенными фонтанами и рождественской ярмаркой, на которой можно купить подарки, выпить глинтвейн и съесть традиционный овечий сыр на гриле с клюквенным соусом. Со смотровой площадки в соборе Святого Иоанна Крестителя можно понаблюдать за рождественской суетой и сказочной атмосферой. На Национальном музыкальном форуме в эти дни проходит программа концертов рождественских колядок и праздничной музыки.

Базель (Швейцария)

Этот швейцарский город известен путешественникам как место с самыми сильными рождественскими традициями. Именно здесь с конца ноября по конец декабря проходит самая большая праздничная ярмарка во всей стране, а в городе проходят специальные выставки, концерты. Еще одна «достопримечательность» Базеля - Книга желаний, которую устанавливают во внутреннем дворе ратуши для всех желающих вписать туда свои праздничные мысли, пожелания или мечты. На Мюнстерплатц открывается рождественский сказочный лес, где дети и взрослые могут украшать свечи, разрисовывать пряники и печь печенье, есть хлеб у костра и пить горячий шоколад.